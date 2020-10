Coronavirus, Gelmini positiva: "Supereremo anche questa…"

Sempre più i parlamentari italiani colpiti dal coronavirus. L’ultimo caso riguarda Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, che stamattina ha annunciato attraverso un post su Facebook di essere risultata positiva al Covid-19.

"Tra poche ore avrei dovuto prendere un volo, per andare a Cosenza a dare l'ultimo saluto a Jole Santelli (la governatrice della Calabria morta improvvisamente ieri, ndr) . E invece niente. Anche io sono positiva al Covid, l'ho scoperto stamattina. Sto bene, al momento non ho alcun sintomo. Sono stata super attenta in queste settimane, ma questo virus è subdolo e pericoloso. Massima precauzione e rigore: le uniche ricette per sconfiggerlo. Supereremo anche questa..." , è il messaggio affidato al social dalla Gelmini. Numerosi i messaggi di solidarietà ricevuti dalla deputata azzurra.

La dichiarazione è stata seguita a distanza di pochi minuti da un post di Barbara Palombelli che aveva ospitato l’ex ministra in studio a "Stasera Italia", il programma di Rete4, lo scorso mercoledì. "Stamattina ho fatto il test, negativa. Si lavora!" , ha scritto la conduttrice su Facebook. Nel messaggio la Palombelli spiega che la Gelmini in studio ha mantenuto la distanza di sicurezza. Nonostante il pericolo scampato la conduttrice ha annunciato che non ci saranno più ospiti nello studio di "Stasera Italia" fino al prossimo marzo.

Nel frattempo, tre deputati di Leu e uno del Pd sono stati posti in quarantena fiduciaria. Si tratta di Guglielmo Epifani, Nicola Frantoianni, Nico Stumpo e Marco Minniti. A comunicarlo all'aula, chiedendo che fossero inseriti nell'elenco dei deputati in missione, i colleghi Federico Fornaro (Leu) ed il dem Enrico Borghi.

Ieri, invece, a risultare positivo al Covid-19 è stato Luca Pastorino, deputato ligure di Leu e uno dei segretari dell'Ufficio di Presidenza, l'organo di direzione politico-amministrativa di Montecitorio. Nei giorni scorsi erano risultati positivi due senatori del M5s, il siciliano Francesco Mollame e il romagnolo Marco Croatti.