Coronavirus, l'allarme di Zaia: "Veneto rischia 2 milioni di contagi"

"Già 29 persone hanno perso la vita e ieri sera è morto il secondo contagiato di Vo'. Oggi la partita è nelle mani dei veneti. Voglio vedere le strade vuote, le luci dei locali spente, le spiagge svuotate, le piazze deserte. Al di là della legge: il mio appello ai veneti è 'non andate alle cene degli amici, non fate ritrovi familiari, non uscite. Ogni nucleo familiare deve restare isolato a casa sua" . Così Luca Zaia si appella ai suoi cittadini veneti, invitandoli a prendere tutte le misure necessarie per evitare il contagio da coronavirus.

Il governatore leghista del Veneto, in conferenza stampa a Marghera, ha alzato il livello dell'attenzione e di guarda, prospettando orizzonti potenzialmente neri: "I nostri modelli matematici ci dicono che se continua così tra cinque giorni tocchiamo il picco nelle terapie intensive, e se continuiamo a non rispettare le regole entro 15 aprile avremo 2 milioni di veneti contagiati" .

L'esponente di spicco della Lega ha proseguito nel suo accorato appello a tutta la cittadinanza, chiedendo a tutti di rispettare le regole anti Covid-19. Nel farlo, ha aggiunto: "Adotteremo delle ulteriori misure sanitarie. Abbiamo avuto una lunga video conferenza con il governo e ne avremo un'altra a seguire. Adotteremo altre misure sanitarie per fare in modo di essere ancora più incisivi e invasivi ma guardiamoci negli occhi: se i veneti non seguiranno le indicazioni svuoteremo gli ospedali dei pazienti normali per riempirli di infetti da coronavirus" .

Il presidente veneto ha dunque continuato: "Dobbiamo richiamare tutti alla responsabilità di non andare nei fine settimane a fare passeggiate al mare, nei centri commerciali, nelle piazze e in nessun posto che non sia un luogo di lavoro, un negozio di alimentari o la prima casa" . E ancora: "Il mio è un appello fatto con forza perché stiamo per entrare in un'area di turbolenza e i modelli matematici ci danno delle proiezioni sul coronavirus che possiamo arrestare solo con l'aiuto di tutti. Bisogna limitare al massimo i rapporti sociali, non avrei mai pensato di doverlo dire nella mia vita ma questo è il mio appello. Questa è un'emergenza che ci trascineremo per un bel po' non per qualche settimana" .