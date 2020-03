La lettera di Fontana a Conte: "Chiudere negozi e ristoranti"

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha scritto una lettera al governo, per chiedere la chiusura di esercizi commerciali, negozi e alberghi, per cercare di combattere l'emergenza coronavirus.

Il governatore chiede la chiusura di tutti i negozi, ad esclusione delle "farmacia". Giù la saracinesca anche per centri commerciali, bar, ristoranti e alberghi. Chiesta anche la riduzione dell'attività dei mezzi pubblici e delle attività d'impresa. Il presidente Fontana ribadisce la necessità di garantire i servizi pubblici essenziali, ma chiede al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, un'ulteriore stretta sulle misure messe in atto per contrastare il coronavirus.

Una stretta significativa, ma non una vera e propria serrata quella proposta da Fontana nella lettera indirizzata a Conte, di cui l'AdnKronos è in possesso e ne rivela il contenuto. " Come comunicato in precedenza - si legge nell'incipit del documento- le misure sono state condivise con i Sindaci dei Comuni capoluoghi, Anci, UPL e gli attori del Patto per lo Sviluppo ". La proposta è quella della " chiusura di tutte le attività commerciali al dettaglio ", ad eccezione di quelle di pubblica utilità e di quelle che forniscono servizi essenziali, come la " vendita di beni di prima necessit à" e come le edicole. Chiesta, invece la " chiusura di tutti i centri commerciali, degli esercizi commerciali presenti al loro interno e dei reparti di vendita di beni non di prima necessità" . Resterebbero escluse dalla stretta " le farmacie, le parafarmacie e i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità ". Chiesta, invece, la chiusura di " mercati sia su strada che al coperto e le medie e grandi strutture di vendita ".