Coronavirus, l'annuncio di Zingaretti: "Sono positivo al test"

" I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid-19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c'è da fare. Coraggio a tutti e a presto! ". Lo ha annunciato il segretario del Pd e presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti (guarda il video).

" È arrivato, anche io ho il coronavirus - ha comunicato su Facebook il segretario del Pd - Ovviamente sarò seguito secondo tutti i protocolli che sono previsti in questi casi per tutti. Sto bene e quindi è stato scelto l'isolamento domiciliare, continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire tranquillamente. Anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli che si seguono in queste situazioni ".

Nel video pubblicato sul social, Zingaretti ha spiegato: " La Asl sta contattando le persone che sono state più vicine al lavoro, per i colloqui e le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente Leodori della giunta regionale per mandare avanti il lavoro e il vicesegretario del Pd Orlando, che seguirà tutte le attività politiche ".

Infine, il segretario dem ha mandato un messaggio a tutti gli italiani. " Io ho sempre detto: niente panico, combattiamo. Darò il buon esempio, seguendo alla lettera le disposizioni dei medici e della scienza, tentando di dare una mano lavorando da casa per quello che sarà possibile e combatto come è giusto fare in questo momento, per ciascuno di noi e per tutto il Paese - ha concluso ottimista Zingaretti -. A presto ".

Le reazioni

Numerosi gli auguri di pronta guarigione che il segretario del Pd ha ricevuto subito dopo l'annuncio del contagio. " Forza Nicola, tutti con te! E con tutti coloro che stanno combattendo contro il CoronaVirus. E grazie ai medici, infermieri, farmacisti, ricercatori. Tutti insieme, tutti! ", ha scritto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, su Facebook. Anche Giorgia Meloni ha fatto i suoi auguri al segretario del Pd: " In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! ". " Al segretario del Pd Nicola Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c'è di mezzo la salute! ", ha commentato twitter il segretario della Lega, Matteo Salvini.