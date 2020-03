Coronavirus, la Lombardia vuole i sigilli: "Tutto chiuso per 15 giorni"

"È il tempo della fermezza. Ho incontrato i sindaci dei capoluoghi lombardi e il presidente di Anci Lombardia, chiedono tutti la stessa cosa: chiudere tutto adesso (tranne i servizi essenziali) per ripartire il prima possibile" . Così Attilio Fontana, con un tanto breve quanto significativo post su Facebook, si appella al governo chiedendo, di fatto, la serrata della regione come soluzione all’epidemia-pandemia da coronavirus.

Il post del governatore, dunque, termina con una critica ai provvedimenti anti Covid-19 adottati in questi giorni dall’esecutivo giallorosso di Giuseppe Conte: "Le mezze misure, l’abbiamo visto in queste settimane, non servono a contenere questa emergenza" .

L’esponente della Lega a capo della regione dà dunque notizia di aver trovato la quadra con tutti i sindaci dei capoluoghi della Lombardia: i primi cittadini sarebbero così tutti d’accorso nello stoppare le attività territoriali, fatta eccezione per i servizi essenziali per il cittadino.

In mattinata, in questo senso, erano arrivate le parole di Fabio Pizzul, capogruppo del Partito Democratico in consiglio regionale: "Se Giulio Gallera e Attilio Fontana ritengono che occorra irrigidire ulteriormente le restrizioni definite da governo lo facciano senza continuare a fare dichiarazioni alla stampa che creano solo incertezza e confusione" . L’esponente dei dem, in ultimo, ha aggiunto: "Sentano il presidente del Consiglio e i ministri competenti e poi adottino le misure che ritengono necessarie, assumendosene la necessaria responsabilità. Non mancherà certo il nostro sostegno, ma basta con questo stucchevole gioco delle dichiarazioni a mezzo stampa. Il confronto va fatto nelle sedi istituzionali e le decisioni vanno prese, non annunciate o suggerite" .

L'ok di Salvini e Zaia