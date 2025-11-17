La corsa e lo schianto: uno guidava drogato, l'altro senza patente si è finto soccorritore

Uno scontro violentissimo tra due auto all'alba di ieri a Milano ha causato una vittima e tre feriti, una dei quali è in condizioni molto gravi. Le prime indagini della polizia locale, che sta accertando l'esatta dinamica dell'incidente, hanno scoperto che uno dei ragazzi alla guida non ha mai conseguito la patente, mentre il secondo automobilista aveva assunto droghe.

L'incidente si è verificato poco prima delle 6.30 in viale Fulvio Testi, una grossa arteria a nord di Milano che porta verso Monza. La prima auto, una Mercedes classe G, procedeva sul viale verso il centro città, probabilmente a forte velocità. A bordo c'erano quattro persone. All'altezza dell'incrocio con viale Esperia si è scontrata, per cause ancora da stabilire, con una Opel Corsa che arrivava da sinistra sempre a velocità sostenuta. A bordo il solo guidatore. L'impatto sull'asfalto bagnato è stato fortissimo. Il suv Mercedes ha anche preso fuoco e la parte inferiore della carrozzeria si è staccata dal resto. La Opel aveva il muso completamente sfondato. Le quattro persone coinvolte sono state in un primo momento soccorse da alcuni operatori del vicino ospedale Niguarda di passaggio. Sono poi intervenuti i vigili del fuoco, che hanno subito spento le fiamme, il personale del 118 e appunto la polizia locale.

Il ferito più grave è subito risultato essere S.P.O., 20enne milanese passeggero del suv, che è finito in codice rosso e in arresto cardiaco al Niguarda. È stato operato e poi ricoverato in neurorianimazione, ma in serata è morto. Un'altra passeggera della Mercedes, T.S., di 30 anni, è stata portata in codice giallo al Policlinico, ma dopo le sue condizioni si sono aggravate e ora è in prognosi riservata. La donna era rimasta incastrata nel veicolo distrutto. Meno gravi, trasportati in codice giallo, gli altri due feriti: un 23enne anche lui passeggero del suv e il conducente della Opel, di 32 anni. Quest'ultimo, L.C., di origini napoletane, è stato sottoposto ai test previsti in questi casi ed è risultato positivo al narcotest, il test preliminare per gli stupefacenti.

Sul posto i vigili hanno trovato anche N.Y., di 20 anni, nato a Milano. Era sporco di sangue e ha spiegato di essere appena sceso dal tram che passava di lì per prestare i primi soccorsi. Ma le telecamere interne del mezzo pubblico lo hanno smentito e inoltre una delle sue scarpe è stata trovata dentro il suv.

Su disposizione del pm di turno il ragazzo è stato portato al Niguarda e lì uno dei veri soccorritori lo ha riconosciuto come il guidatore della Mercedes. È risultato senza patente, che non ha mai conseguito, alla guida di un'auto presa a noleggio. La polizia locale quindi lo ha portato in centrale per ulteriori verifiche.