Così Patuanelli ha censurato il suo "scivolone"

E il post improvvisamente sparì. Sulla pagina Facebook del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non c'è più il post del video in cui il titolare del dicastero, Stefano Patuanelli, attaccava Luigi Di Maio.

Lo "scivolone", scoperto per primo dal Giornale, probabilmente, deve aver creato qualche imbarazzo anche dentro il governo e si è posto rimedio, eliminando il post della discordia proprio a poche ore del tanto atteso incontro tra il leader del M5S, Giuseppe Conte, e il presidente del Consiglio, Mario Draghi. A parlarne, dopo di noi, infatti, è stato anche il sito di Repubblica che ha messo in evidenza la pratica inusuale di pubblicare "un contenuto di natura squisitamente partitica, con logo del M5S annesso" in una pagina istituzionale del ministero. Il giornale diretto da Maurizio Molinari non si è lasciato sfuggire l'occasione di attaccare Matteo Salvini, nonostante il leader della Lega sia totalmente estraneo a questa vicenda. Salvini, scrive Repubblica, avrebbe fatto di peggio, mettendo lo staff della sua comunicazione al libro paga del ministero dell'Interno ai tempi del governo gialloverde. Patuanelli, invece, ha effettivamente commesso una "piccola sbavatura" ma "nulla a che vedere in quanto a gravità e massiccio utilizzo dei mezzi pubblici a disposizione (vedi i viaggi per missioni in concomitanza dei comizi) con l'avvinghiamento di Matteo Salvini al Viminale, ai tempi del governo gialloverde".