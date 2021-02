Così salvano "il soldato Zinga": la strategia di Bettini per mettere ko Bonaccini

Nel Partito democratico è in corso una guerra fredda e strategica. Sono due le correnti principali che operano nell'ombra dei corridoi del Nazareno e che si punzecchiano pubblicamente. Una è quella capitanata da Nicola Zingaretti, la più corposa e autorevole, l'altra è quella guidata da Stefano Bonaccini, che ambisce a sottrarre al governatore del Lazio la poltrona come segretario del Pd. Ci sono movimenti sommersi nel partito in vista del prossimo congresso, indetto da Zingaretti a marzo, ed era addirittura circolata l'indiscrezione di un possibile abbandono da parte di Nicola Zingaretti, poi smentito da Graziano Delrio.

Se anche un uomo diplomatico e posato come Goffredo Bettini perde la pazienza, significa che nel dietro le quinte la tensione è alle stelle. " L’attuale discussione sull’alleanza tra Pd e 5S riferita al futuro, ha un sapore, per me, difficilmente sopportabile, di posizionamento interno al Pd, in vista del congresso. È evidente che ci sono diverse opinioni nel partito. E, francamente, sento l’urgenza di scegliere una strada chiara. La vocazione maggioritaria del Pd non deve portarci ad una boriosa autosufficienza. Come è stato in occasione della sonora sconfitta del 2018 ", ha scritto in un editoriale pubblicato ieri su Il Riformista.

È Marco Antonellis che, su Italia Oggi, interpreta le parole di Bettini e svela cosa si cela dietro l'editoriale: " Bettini è sceso in campo a difesa dell'amico Nicola Zingaretti, segretario del Pd ". Le fonti ascoltate da Antonellis hanno le idee molto chiare: " L'idea è di giocare d'anticipo e 'vedere le carte' del fronte composto dai sindaci e da Base riformista, i più riottosi nei confronti di Zinga ". Una sfida in campo aperto subito per evitare che il fronte avverso possa organizzarsi e migliorare la sua azione di logoramento ai fianchi nella struttura del Pd di Nicola Zingaretti. L'unico vero rivale di Nicola Zingaretti potrebbe essere Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. Nell'ultimo anno è cresciuto il suo appeal mediatico ma da solo questo non può bastare. Avrebbe bisogno di tempo, che Zingaretti e Goffredo Bettini non gli vogliono concedere, per organizzare la candidatura.