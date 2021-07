Cosa si nasconde dietro il muro di Letta sul ddl Zan

Sul ddl Zan è muro contro muro. Un tira e molla tra i partiti di maggioranza che rischia di affossare il provvedimento. Lo sanno benissimo all'interno del Partito democratico, i cui esponenti - nonostante siano ultras incalliti per la legge contro l'omotransfobia - incrociano le dita e si preparano a fare i conti con il pallottoliere del Senato in mano. Infatti le luci sono puntati proprio sui numeri di Palazzo Madama: il parere di Italia Viva sicuramente potrebbe rivelarsi fondamentale, ma va anche considerato che potrebbero essere oltre 10 i franchi tiratori pronti a non seguire la linea del proprio partito qualora si dovesse procedere con il voto segreto. Nel frattempo ci si pone una domanda chiara: come mai Enrico Letta sta scegliendo la strada della rigidità sul ddl Zan?

La fermezza di Letta

Da Pd e Movimento 5 Stelle è arrivato un secco "no" alla mediazione proposta dalla Lega, che chiedeva di eliminare i riferimenti all'identità di genere e alla scuola. Così le forze giallorosse hanno confermato l'intenzione di portare in Aula il testo così come è stato già approvato alla Camera, bocciando le modifiche poiché ritenute "deleterie" con il timore di "snaturare" il provvedimento. Con questa situazione al Senato, come dicevamo, i numeri potrebbero però non bastare: i voti sicuri oscillano tra i 130 e i 145, insufficienti per dare il via libera al ddl Zan. Ma siamo sicuro che il Partito democratico si straccerebbe le vesti se il provvedimento non dovesse passare? Lo schema è già pronto: se passa è merito dei dem; se non passa è colpa dei renziani.

Appare evidente che la lettera del Vaticano sul ddl Zan va nella direzione opposta rispetto alla linea tracciata dall'irremovibile Letta. A cosa porta la fermezza del segretario del Pd? Un senatore dem non ci gira attorno: " Porta il provvedimento a schiantarsi ". Ed è proprio l'esponente del Partito democratico, scrive Marco Antonellis su Italia Oggi, a prendere atto della delicata situazione a Palazzo Madama: " Sono almeno tre mesi che tutti sanno che sul ddl Zan non c'è una maggioranza ". Tutto ciò potrebbe spiegare la calma e l'ormai silenzio della Santa Sede. " I cardinali si disinteressano completamente della mediazione di Italia Viva, perché dal Nazareno gli è stato assicurato che dello Zan non si sentirà più parlare ", fa notare un parlamentare che ha frequente accesso alle confidenze di Matteo Renzi.

Il ddl Zan verrà affossato?