Covid, Draghi si è vaccinato con Astrazeneca

Un gesto dall’altissimo valore simbolico quello compiuto questa mattina dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che il premier e la moglie Maria Serenella Cappello, entrambi 73enni, si sono sottoposti alla vaccinazione anti Covid-19 con il farmaco Astrazeneca nell'hub della Stazione Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio.

Promesso mantenuta, quindi. Draghi, nel corso di una conferenza stampa tenutasi dopo il Consiglio dei ministri che ha approvato il Dl Sostegni contenente le "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori e economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da Covid 19", aveva annunciato la volontà di farsi vaccinare con una dose di Astrazeneca, farmaco finito al centro delle polemiche nelle ultime settimane a causa del ritardo nella consegna delle dosi da parte dell’azienda farmaceutica e per il giallo per alcuni presunti decessi, poi smentiti, legati alla somministrazioni dello stesso siero.

In attesa di accertamenti, il governo aveva deciso di sospendere il vaccino Astrazeneca. "No, non è un errore. Quando un'agenzia europea (l’Ema, ndr) ci dice: 'continuate ma voglio prendermi un po' di tempo per vedere se è sicuro', se ci si mettesse nei panni miei o di altri governanti che avreste fatto? Avreste detto 'proviamoci'?", aveva affermato Draghi per spiegare la scelta. Su questo, gli scienziati "hanno dato pareri diversi", la "decisione non è stata presa per imitazione o per tutelare interessi tedeschi, nulla del genere" , aveva anche precisato il premier. Lo stop, seppur momentaneo, al farmaco aveva creato un po’ di disorientamento nell’opinione pubblica tanto che solo per alcuni giorni si era registrato un rallentamento nella campagna di vaccinazione.

Il Presidente Draghi e la moglie Maria Serenella Cappello si sono sottoposti questa mattina alla vaccinazione anti Covid-19, con #AstraZeneca, nell’hub della Stazione Roma Termini come previsto dal calendario della campagna vaccinale predisposto dalla Regione Lazio pic.twitter.com/56ULW16f0o — Palazzo_Chigi (@Palazzo_Chigi) March 30, 2021

Oltre alle parole servivano, però, gesti concreti da parte delle autorità per far rassicurare gli italiani. E così, circa due settimane fa Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, e Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario all'emergenza covid, hanno ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca al centro vaccinale della cittadella militare della Cecchignola a Roma.

Oggi, invece, è stata la volta del premier Draghi. Il premier ha così ricevuto la prima dose del farmaco. Ed ora il presidente del Consiglio aspetterà, come prevedono le regole, la somministrazione del richiamo.