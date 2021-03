Il blitz-Meloni a palazzo Chigi: ​"C'è la maxi lettera per Draghi"

Un sit in davanti a Palazzo Chigi con tanto di maxi-lettera consegnata simbolicamente da Giorgia Meloni e dai parlamentari del partito da lei guidato al premier Mario Draghi per lanciare la proposta "se mi chiudi non mi chiedi". È stata questa l’iniziativa con la quale FdI è scesa in campo a fianco di cittadini e imprenditori duramente colpiti dalla crisi economica provocata dall’emergenza sanitaria e che ora potrebbero ricevere un ulteriore colpo dall’arrivo delle cartelle esattoriali.

Come ha rivendicato la Meloni la manifestazione è stata indetta per chiedere "una pace fiscale reale, non possono chiedere alle aziende che stanno chiudendo i battenti per le misure decise dal governo di saldare le cartelle esattoriali". "C'è posta per Draghi – ha affermato ancora la Meloni - è una busta simbolica, rappresenta le cartelle esattoriali che non possono essere chieste ad aziende costrette a chiudere per l'emergenza. Come si fa a chiedere agli italiani di pagarle mentre migliaia di aziende chiudono i battenti? Se mi chiudi non mi chiedi, appunto...".

Un altro maxi cartello ricalca il tipico atto di notifica dell'Agenzia delle Entrate e presenta la scritta "Chi pagherà per tutto questo?" e riporta in rosso i "conti economici" dell’emergenza sanitaria, ovvero "440mila occupati in meno nel 2020 di cui 209mila autonomi; -8,9% di Pil pari a 140 miliardi di prodotto interno lordo perso; 320 miliardi di fatturato perso da imprese e partite Iva; oltre 300mila imprese perse nel 2020 nel solo settore del commercio e dei servizi".

La situazione, fotografata dai numeri, è grave. Secondo la leader di FdI la norma del dl sostegni sulle cartelle esattoriali con il condono per gli anni 2000-2010 per le cartelle fiscali con un tetto fino a 5mila euro "è una presa in giro, un pannicello caldo" e la misura è lontana “anni luce dalla pace fiscale che avevamo chiesto, noi faremo emendamenti e chiediamo a Draghi di valutare con serenità le nostre proposte, non finiamo di devastare l'economia italiana".