Il "maxi condono" divide il governo: il braccio di ferro fa slittare il Cdm

Ritardi su ritardi, mediazioni su mediazioni, proposte su proposte, veti su veti: il Consiglio dei ministri è continuato a slittare da oggi pomeriggio per poi iniziare verso le ore 18:30. A dividere fortemente i partiti della maggioranza è stato il nodo relativo al "maxi condono". Sulle cartelle esattoriali Forza Italia e Lega hanno insistito per il saldo e stralcio di quelle fino a 5mila euro e fino all'anno 2015. Alla fine è stato trovato il punto di incontro che tra l'altro prevede anche l'introduzione della riforma della riscossione: sì alla cancellazione di vecchie cartelle, ma solo con un reddito Irpef che non superi i 30mila euro. La misura riguarderà le cartelle fino al 2011, mentre inizialmente avrebbe dovuto coprire il periodo 2000-2015. Fino al 2015, è la mediazione raggiunta in Cdm, la cancellazione dovrebbe essere legata alla riforma per l'efficientamento del sistema della riscossione chiesta da Carroccio e Fi.

Prima del Cdm sarebbe andato in scena un incontro tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e la delegazione della Lega per tentare di sbrogliare la situazione: il partito di Matteo Salvini ha da sempre ribadito la necessità di un intervento deciso e infatti avrebbe rifiutato la proposta di mediazione dello stralcio per le cartelle con un reddito che non superi i 30mila euro e fino al 2011 al massimo. Non sono mancate le perplessità di Pd e Leu sulla proposta avanzata dai due partiti del centrodestra. Forza Italia si è battuta con forza anche per avere la decontribuzione lavorativa per gli agricoltori, per cui sono previsti 300 milioni di euro.

Cosa prevede il dl Sostegni

Le partite Iva che dimostreranno di aver subito nell'anno 2020 delle perdite superiori al 30% del fatturato dichiarato nel 2019 dovrebbero avere il diritto di accedere eventualmente alla definizione agevolata per gli anni di imposta 2017 e 2018. Nel dl Sostegni si dovrebbero prevedere ristori dal 20% al 60% delle perdite per tutte quelle attività con un fatturato fino a 10 milioni di euro (si va da un minimo di 1000 euro fino ad arrivare alla soglia massima di 150mila euro). Per calcolare tali perdite dovrebbe essere valutato il fatturato medio mensile del 2020 rispetto a quello dell'anno precedente l'arrivo della pandemia: " Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 ".

La bozza del dl Sostegni prevede non solo la sospensione fino al 30 aprile dei versamenti fiscali e degli avvisi esecutivi ma anche la proroga di 12 mesi del termine per le notifiche e di 24 mesi per quello della prescrizione. Sarà concesso più tempo pure per saldare le rate della Rottamazione ter e del saldo e stralcio: i versamenti saltati nel corso del 2020 dovranno essere saldati entro luglio 2021 e quelli previsti fino a luglio di quest'anno dovranno essere pagati entro il 30 novembre. L'Agenzia delle entrate inoltre metterà a disposizione dei cittadini la dichiarazione precompilata il 10 maggio, anzichè il 30 aprile, con lo slittamento dei termini delle certificazioni uniche a fine marzo.

Il decreto Sostegni stanzia complessivamente 1,7 miliardi per il settore turistico messo in ginocchio: si stanziano 700 milioni per il fondo "Montagna", 900 milioni per i lavoratori stagionali, gli autonomi del turismo e i termali, 100 milioni per le fiere. In più al settore viene destinata anche una quota parte del maxi Fondo da 200 milioni per le imprese della ristorazione nei centri storici e la ristorazione specializzata per eventi privati e quota parte dei 10 miliardi assegnati al Fondo perduto.