Crisi di governo, M5s a pezzi: Alemanno passa a Italia Viva

Aveva garantito il proprio sostegno al governo Draghi e oggi la grillina Maria Soave Alemanno annuncia la volontà di lasciare il Movimento 5 Stelle, che ieri non ha votato la fiducia in Senato. La notizia arriva direttamente da Montecitorio, da cui si apprende che la parlamentare passerà al gruppo Italia Viva.

Alemanno si è detta amareggiata per la scelta compiuta da quello che ormai può essere definito suo ex partito. " Quella scritta nell'ultimo periodo è una brutta pagina che non avrei voluto leggere ", ha dichiarato.

Nei giorni scorsi, intervistata dalla Gazzetta del Mezzogiorno, la parlamentare aveva dichiarato che si sarebbe schierata a favore del premier. " Se il presidente Draghi chiederà la fiducia delle Camera, io la accorderò senza dubbio. Oltre un anno fa, in piena crisi pandemica, ho approvato la formazione di un governo di unità nazionale. Non smetterò di sostenerlo oggi di fronte a un'emergenza sociale, se possibile, ancora più critica" , aveva affermato.

Dopo i fatti di ieri, arriva l'addio. Un passo che non è stata la sola a compiere. In un lungo messaggio postato su Facebook, la Alemanno ha dichiarato che il Parlamento ha compiuto una scelta insensata e vigliacca, gettando via mesi di lavoro fatto. La sua volontà, invece, di sostenere Mario Draghi era dovuta al suo desiderio di aiutare imprese e cittadini, non creando ulteriore instabilità. "Cittadini e imprese si aiutano predisponendo strumenti di sostegno, riforme e leggi, portando le loro istanze nelle aule parlamentari con spirito costruttivo" , ha scritto nel post. "Per me l'esperienza nel Movimento 5 stelle si conclude qui. Con estremo dispiacere mi allontano dal gruppo politico che per anni ho ritenuto fosse la mia casa e che ora non riesco più a riconoscere".