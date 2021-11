Cunial potrà entrare alla Camera senza green pass

Vittoria per la deputata ex 5Stelle, poi passata al gruppo Misto, Sara Cunial, che potrà entrare alla Camera senza essere obbligata ad esibire il green pass. Secondo quanto riferito ad Ansa da alcune fonti parlamentari, Andrea Colletti (Alternativa), presidente del collegio di appello della Camera dei deputati, ha accolto il ricorso della parlamentare tramite decreto cautelare monocratico.

Sara Cunial, che fin da subito ha preso una dura posizione nei confronti delle misure del governo in tema vaccini e certificazione verde, aveva infatti chiesto una sospensiva in merito all'obbligo del green pass per entrare in tutte le sedi della Camera emanato dal collegio dei questori. Il prossimo 1 dicembre, pertanto, il ricorso presentato dalla parlamentare sarà sottoposto alla valutazione del Consiglio di giurisdizione della Camera, una sorta di tribunale interno presieduto da Alberto Losacco, appartenente al Partito democratico.

A seguire l'esempio della Cunial, anche diversi deputati e dipendenti di palazzo Montecitorio. Tutti contrari all'obbligo di esibire la certificazione verde per continuare a svolgere il loro dovere di parlamentari. Il via libera di presidente del collegio di appello della Camera dei deputati Andrea Colletti ha consentito alla Cunial di continuare ad esercitare il proprio mandato di rappresentanza popolare.

Come spiegato dal presidente Colletti, la sua motivazione è " soltanto di ordine costituzionale come riporta il decreto che ho già notificato sia alla Camera che alla ricorrente che al tribunale interno di primo grado ". Del resto, come precisato ad AdnKronos dal presidente del collegio di appello della Camera dei deputati, non si può impedire ad un parlamentare di rappresentare tutta una parte di elettorato " per una motivazione che non ha un carattere chiaramente sanitario ma che rischia di averne uno più burocratico ".