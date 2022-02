Dallo statuto del M5S sparisce il limite dei due mandati

Niente tetto dei due mandati. Questa è la principale novità del nuovo statuto del Movimento 5 Stelle che verrà messo a votazione il prossimo 10-11 marzo.

Il nuovo statuto contiano, si legge sul Corriere della Sera, rispetto alla versione precedente che è stata "congelata" dal tribunale di Napoli recepisce i rilievi mossi dalla Commissione di garanzia per gli Statuti così da poter accedere al finanziamento del due per mille. "Posto che le indicazioni per ottenere il due per mille richiedono che i requisiti per le candidature siano disciplinate in via diretta dallo statuto, è sintomatico che il testo in votazione non preveda il tetto dei due mandati; limite di mandati che invece è previsto, ad esempio, nello statuto del Pd" , spiega l'avvocato Lorenzo Borré. Nello statuto dei dem, infatti, ci sono due passaggi molto dettagliati (articoli 25 e 28) sulle regole per le candidature. Dettagli che mancano nello statuto grillino, sebbene il decreto legislativo 149 del 2013 che disciplina il due per mille prevede all'articolo 3, comma 2, lettera l che vengano indicate "le modalità di selezione delle candidature per le elezioni" .

Quello del tetto dei due mandati è un nodo ancora irrisolto da parte del leader Giuseppe Conte tant'è vero che anche nel testo dello statuto approvato lo scorso agosto mancava un'indicazione chiara a tal proposito. All'epoca, però, il Movimento non aveva ancora deciso di aderire ai fondi del due per mille e, pertanto, non era necessario dirimere la questione. Anzi, si era deciso di affidarsi a regolamenti extra statutari, che ora non sono compatibili con la situazione attuale. I Cinquestelle, ora, hanno due strade: emendare il testo al voto oppure modificare nuovamente lo statuto prima delle Politiche del 2023 così da lasciare intatta quella che Beppe Grillo considera una regola aurea del Movimento.