De Luca anti-autonomia ma per sprecare meglio

Interpreti e traduttori pagati a peso d'oro in Regione Campania. L'ente guidato dal presidente Pd Vincenzo De Luca, in prima linea al fianco di Schlein e Conte contro l'autonomia differenziata, spende in media circa un milione di euro ogni anno per le agenzie di interpretariato e traduzioni. Nel 2023, in base ai dati elaborati dal Siope, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici del Mef, dalle casse della Regione Campania sono usciti 715mila e 203,77 euro per liquidare le agenzie che forniscono traduttori e interpreti. Per avere un'idea della cifra spropositata, la Regione Lombardia, il doppio per numero di abitanti e comuni della Campania, spende nello stesso anno (2023) e per lo stesso servizio 32 mila e 506,74 euro. La Regione Campania sborsa 20 volte in più della Lombardia. Nel concreto, di cosa si occupano le agenzie pagate cifre blu da De Luca? Traduzioni simultanee e interpretariato. Quando l'ente Regione Campania organizza un convegno o un'iniziativa pubblica con la presenza di relatori di Paesi esteri in molti casi è necessario la figura di un interprete. Ma quanti interpreti e traduttori hanno lavorato in Campania nel 2023? E quanti incontri e convegni si svolti nell'anno 2023 per arrivare alla «modica» cifra di 715mila e 203,7? Eppure i dati (Siope) parlano chiaro. Ma non è l'unica voce che rimbalza agli occhi e che appare esagerata se paragonata alla Regione Lombardia. L'ente lombardo guidato dal leghista Attilio Fontana ha 10.020.528 di abitanti, 1.502 comuni e si estende su una superficie di 23.862 kmq. La Campania dello sceriffo De Luca ha 5.590.076 abitanti, 550 comuni e si estende per 13.667 kmq. Quindi parliamo di un ente (la Campania) che gestisce un territorio pari alla metà di quello lombardo. Eppure in Campania i conti non tornano. Le spese di gestione schizzano vertiginosamente. Gli stipendi degli amministratori? Altro giro, altra cifra mostruosa. Nel 2023 (dati Siope) la Regione ha speso 15. 160.028,45 euro per le indennità destinati agli organi istituzionali dell'amministrazione regionale. Più di 15milioni di euro per pagare gli stipendi ai politici, il quinto della Lombardia, che nel 2023 ha speso per le indennità 3.390.674,30. L'elenco è infinito e regala sorprese continue. I buoni pasto per i dipendenti? La Campania sborsa 4.005.402,42, la Lombardia 2.078.135,57. Verrebbe da dire. Ma quanto mangiano e soprattutto cosa (caviale e champagne?) i dipendenti della Regione Campania? Lavanderia e pulizia costano alle casse della Campania 7.395.491,96, per lo stesso servizio in Lombardia si spende la metà: 4.802.389,89. C'è infine un altro dato che sorprende. La Campania per il trasporto pubblico paga 741.150.418,13 mentre la Lombardia 574.829.941,19. E basterebbe chiedere in giro quanto sia eccellente la mobilità pubblica in Campania rispetto alla Lombardia. Potrebbero essere definiti sprechi non più consentiti dall'entrata in vigore dell'autonomia differenziata. È la posizione di Luigi Barone, responsabile nazionale Coesione territoriale e Zes della Lega: «Con l'autonomia tanti sprechi non ci potranno essere più, ci sarà per forza il buon governo».

Di posizione opposta la sinistra con il governatore De Luca in testa, che ora ricorre alla Corte Costituzionale contro il governo Meloni per impugnare la legge Calderoli. De Luca non vuole proprio rinunciare ai suoi interpreti d'oro.