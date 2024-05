De Luca replica ma il verdetto del web è chiaro: è andato ko

Meloni-De Luca, atto secondo. La sfida tra il presidente del Consiglio e il governatore della Campania continua a regalare colpi di scena e chicche comunicative. Il video (nella foto) che riprende la stoccata del premier allo sceriffo «presidente De Luca, la stronza della Meloni, come sta?» - spopola sul web, sfiorando vette di visualizzazioni mai raggiunte. C'è chi alimenta il sospetto di una trappola preparata a tavolino dallo staff di Meloni. De Luca è un osso duro. Che però sembra aver incassato il colpaccio dal premier. Nel day after, lo sceriffo salernitano, mago della comunicazione social con le sue dirette del venerdì, prova a rimettere la partita in pareggio, tornando all'appuntino di Silvio Berlusconi, immortalato dalle telecamere al Senato durante l'elezione di Ignazio La Russa. «Avrò il piacere di ripubblicare quell'appunto di Silvio Berlusconi» - dice De Luca intercettato dai giornalisti, tirando in ballo il foglietto che fu scritto in Senato e che venne pubblicato dai media.

Poi De Luca ritorna sull'episodio di Caivano: «Ho appreso dai social della raffinata eleganza con cui si era avvicinata al presidente della Regione. Ho visto che la Meloni ci ha tenuto a comunicare la sua nuova e vera identità. Noi non possiamo che concordare». Il piatto forte è però l'annuncio del terzo round: «Dedicherò i miei pensieri più approfonditi all'onorevole Meloni, venerdì prossimo, nel mio incontro televisivo in cui faremo tutti gli approfondimenti, partendo dall'oltraggio vero, che non è stato colto dall'opinione pubblica in Italia, che è quello commesso dalla Meloni contro 550 sindaci il 16 febbraio a Roma».

Meloni in un'intervista al Mattino ieri aveva precisato: «Io non ho litigato con nessuno. Mi limito a rispondere alle accuse infondate che vengono rivolte al governo. L'altro ieri De Luca ha detto che saremmo andati a Caivano per fare una passeggiata elettorale, ieri ha corretto il tiro e ha detto che non si riferiva a Caivano. Meglio così».

Nella partita si infila Don Maurizio Patriciello che a Un giorno da pecora rivela: «De Luca non mi ha salutato e io ad alta voce ho detto presidente, che fa non mi dà la mano?». E sulla frase di Meloni rivolta a De Luca, il parroco getta acqua sul fuoco: «Io lo avrei ignorato completamente».

In serata poi la premier torna sul duello intervistata dal Corriere.

Ma chi ha vinto tra De Luca e Meloni? In attesa del terzo round (previsto per venerdì) i social emettono il primo verdetto: l'uscita della premier è piaciuta alla maggior parte degli utenti. A favore della Meloni, infatti, si registra un sentiment positivo del 56%, contro il 44% negativo secondo quanto emerge dall'istant sentiment realizzato per Adnkronos da Vis factor.