Def, centrodestra unito: "Provvedimento insufficiente, votiamo no"

Collaborazione con il governo sì ma, come più volte sottolineato nelle ultime settimane dai maggiori partiti di opposizione, nessun sostegno all’esecutivo, soprattutto su provvedimenti ritenuti non idonei a fronteggiare la crisi economica provocata dal coronavirus. E così accadrà anche per il voto alla Camera sul Def, il Documento di economia e finanza. In questa occasione il centrodestra si presenterà unito e voterà contro. È quanto confermano fonti delle forze di opposizione, che hanno presentato una risoluzione unitaria.

Un lungo ed articolato documento in cui non solo vengono evidenziate tutte le criticità delle misure messe in campo finora dal governo ma si presentano una serie di proposte suddivise per settori. Tra queste, ad esempio, vi sono la richiesta della "pace fiscale", la reintroduzione della flat tax e la predisposizione di Buoni del Tesoro poliennali speciali.

La risoluzione è sottoscritta dai capigruppo di Lega, Forza Italia, FdI e Noi con l'Italia. Nel documento si legge: "Il quadro che ci offre il Documento di Economia e Finanza presentato dal Governo è il peggiore dal Dopoguerra e oggi - e solo oggi - il minor male è l'aumento del debito. Per la prima volta da un paio di lustri il Documento di economia e finanza ferma l'orizzonte a dicembre dello stesso anno invece dei prescritti tre anni".

Nel testo si sottolinea che "di fatto il Governo propone al Parlamento un'ipoteca sui conti dei prossimi dodici anni: 411,55 miliardi di indebitamento aggiuntivo da qui al 2031, 112,6 miliardi solo nel 2020-2022, a cui si aggiunge una postilla da 29,2 miliardi all'anno dal 2032. Cifre come queste chiariscono bene come mai un Documento di solito 'ambizioso’ come il Def riconosca che all'Italia serviranno almeno 10 anni di avanzi primari 'congrui” per avvicinare la media europea del debito". Per il centrodestra il Def presentato dal governo "è assolutamente insufficiente e omissivo, non in grado di affrontare l'emergenza economica e fare uscire l'Italia dalla crisi" in quanto manca "una qualsiasi visione strategica basata su specifiche strategie di riforma che investano il fisco, la burocrazia, la giustizia, le infrastrutture e coinvolgono tutti i settori produttivi del Paese".

Diverso, invece, il discorso sulla richiesta di scostamento. In questo caso il centrodestra non presenterà una risoluzione unitaria ma, se non ci saranno novità dell’ultimo munito, non dovrebbe far mancare i propri voti a favore alla richiesta di nuovo deficit. Il voto favorevole, spiegano fonti dei maggiori partiti dell’opposizione, deriva dalla necessità di autorizzare nuovo deficit per liberare risorse utili a fronteggiare la crisi economica. Mentre il Def è un "atto politico" del governo, con misure e interventi non condivisi dalle opposizioni. Forza Italia non dovrebbe presentare alcun testo mentre Fratelli d'Italia sta valutando se farlo. La Lega presenterà una propria risoluzione con alcuni passaggi relativi al Mes, dove si ribadisce la netta contrarietà al ricorso al Fondo salva Stati.