"Delusa da Conte". Cinzia Leone saluta il M5s e va con Di Maio

Il M5s continua a perdere pezzi. La scissione targata Di Maio ha procurato danni ingenti al partito guidato da Conte, ma gli addii al mondo pentastellato sono continuati anche negli ultimi giorni. È il caso di Cinzia Leone: la senatrice ha annunciato il suo addio ai 5 Stelle e contestualmente il passaggio a Insieme per il futuro. Il Movimento 5 stelle scende così a 61 senatori e resta il primo gruppo a Palazzo Madama ma insieme alla Lega di Salvini, che vanta lo stesso numero di eletti.

In una lettera al Foglio, Cinzia Leone si è detta "delusa da Conte" e "frustrata dalle politiche" del suo ex partito. La senatrice ha ricordato il suo impegno contro i femminicidi e la violenza di genere, una lotta portata avanti però da sola, senza il sostengo 5 Stelle. La politica siciliana ha ammesso tutta la sua amarezza nei confronti di un Movimento che non le ha permesso "di interpretare al meglio il mandato affidatomi nel 2018 dai tanti cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia" .

"Purtroppo, nel Movimento 5 Stelle non ho mai percepito una reale attenzione a queste tematiche, che non sono mai state adeguatamente valorizzate" , ha aggiunto Cinzia Leone. Ora per lei inizia una nuova avventura al fianco di Luigi Di Maio: "Sono entusiasta di aderire a Insieme per il Futuro perché ho capito che si tratta del progetto politico giusto per poter portare avanti in maniera ancora più efficace le tematiche per cui mi sono battuta negli ultimi anni, a tutela di tutte le donne".