La deputata Ue dalla Lega a Fi. E aderisce anche al Ppe

La linea di Forza Italia piace così tanto che un'altra parlamentare europea ha deciso di passare al partito di Silvio Berlusconi.

Luisa Regimenti, eletta in Europa nelle file della Lega, medico chirurgo e professore universitario alla facoltà di Medicina dell'Università di Tor Vergata di Roma, spiega: «Non posso che condividere pienamente il pensiero del presidente Berlusconi, che rivendica come Forza Italia sia non solo l'unica forza politica da sempre liberale, cristiana, europeista e garantista, ma anche l'unica espressione in Italia del Partito popolare europeo, la grande famiglia dei cattolici liberali».

Sulle ragioni che l'hanno condotta a uscire dalla delegazione della Lega, chiarisce: «Non condividevo le due diverse linee politiche adottate: nel nostro Paese, partito di governo, e in Europa, partito di lotta. In questo periodo così delicato per le sorti dell'Italia, c'è assoluto bisogno di moderazione, coerenza, lungimiranza e coesione, elementi imprescindibili per dare ai cittadini e agli elettori una speranza per il futuro. Per questi motivi, e perché la visione del presidente Berlusconi che individua nel partito unico, non la federazione, la sola strada per dare un futuro di crescita e stabilità al nostro Paese, ho deciso di aderire al gruppo di Forza Italia del Parlamento europeo e ho fatto richiesta di adesione al Ppe».

L'eurodeputata ha ringraziato il coordinatore azzurro Antonio Tajani per aver agevolato e favorito il suo «ingresso nella casa dei moderati europei». Per la Regimenti «Silvio Berlusconi ha dimostrato di voler valorizzare il ruolo delle donne, mostrando anche una grande sensibilità sulle questioni relative alla loro condizione e all'esigenza che ci siano equiparazione di ruoli, emolumenti e rispetto».