Design e innovazione: un anno di successi per Ploom X

Un anno di successi per Ploom X. Il nuovo dispositivo a tabacco riscaldato targato JTI è ormai uno dei protagonisti del suo settore in tutto il territorio nazionale. A raccontare questa conquista è Didier Ellena, Presidente e Amministratore Delegato di JTI Italia.

Ci parla di questo percorso?

«In Italia il viaggio con Ploom X è iniziato da Milano lo scorso marzo, poi si è esteso all'intera Penisola. È stato un percorso denso di successi, durante il quale il nostro dispositivo si è fatto apprezzare per le sue caratteristiche innovative. Il 2023 è stato centrale per JTI in Italia: ci ha visti crescere moltissimo come azienda e ci ha resi sempre più competitivi anche nel mercato del tabacco riscaldato. Il 2024 sarà un altro anno decisivo. JTI ha messo sul mercato un prodotto unico nel suo genere e i consumatori italiani sembrano essersene accorti».

Come siete arrivati a questo risultato?

«In questo oggetto sono racchiusi anni di studio e ricerca, che dal Giappone alla California sono arrivati in Italia, sempre con al centro la qualità. Il dispositivo garantisce fino a 5 minuti di tiri illimitati, 22 sessioni di utilizzo per ogni ciclo di ricarica e riduce l'odore di fumo. Nel corso di oltre 370mila trial di prodotto, i consumatori hanno affermato di apprezzare Ploom X per oltre il 70%. Ne andiamo molto fieri».

L'Italia è il primo Paese UE in cui avete lanciato Ploom X. Perché?

«Questo Paese ricopre un ruolo speciale per JTI. Da oltre dieci anni siamo legati alla filiera tabacchicola italiana e alle sue maestranze. Lanciare qui il nostro device come primo mercato Ue è stata l'ennesima dimostrazione del rapporto che ci lega all'Italia. Inoltre, Ploom X fa della ricercatezza estetica uno dei suoi tratti principali: quale luogo migliore per inaugurarlo se non la patria del design?»

Ploom X è anche al centro della scena lifestyle italiana.

«Nel 2023 siamo stati partner alla Milano Fashion Week e protagonisti alla Milano Music Week. Il 30 novembre a Roma abbiamo organizzato un evento di portata nazionale, con oltre 2mila presenze, per l'arrivo del dispositivo in tutta Italia. Il viaggio per far scoprire Ploom X ai consumatori italiani ha toccato anche Napoli e proseguirà a Cortina d'Ampezzo e Courmayeur. E nel 2024 seguiranno tanti nuovi appuntamenti».

In cosa consiste l'approccio integrato di JTI ai temi della sostenibilità?

«Crediamo in una visione integrata che fonde due pilastri della nostra mission: regalare momenti appaganti ai consumatori adulti e al contempo realizzare un mondo migliore. Mentre sviluppiamo prodotti sempre nuovi e di altissima qualità, ci impegniamo a essere sempre più sostenibili. In Italia investiamo da oltre dieci anni in maniera crescente nell'innovazione sostenibile della filiera italiana del tabacco. Di recente abbiamo siglato un accordo triennale per l'acquisto di tabacco italiano, con un contratto innovativo che offre maggior progettualità ai coltivatori. E da anni realizziamo una lunga serie di progetti di stampo sociale e ambientale per migliorare le condizioni dei territori sui quali operiamo. Per noi l'attenzione alla sostenibilità è un aspetto centrale e continuerà a esserlo».