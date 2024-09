Dialogo in salita, Blinken resta fiducioso. "Cessate il fuoco, accordo fatto al 90%"

Ascolta ora 00:00 00:00

Nonostante le polemiche, gli attacchi e le reazioni, la fiammella di un possibile cessate il fuoco in Medioriente resta accesa. A dirlo è stato il segretario di stato americano Antony Blinken, che a Londra ha incontrato la controparte britannica, Pascal Lammy. «I colloqui per il cessate il fuoco si riducono ormai a poche questioni», che secondo lui sono «difficili ma pienamente risolvibili». Gli Stati Uniti hanno lavorato con le controparti egiziane e del Qatar nelle ultime settimane per cercare di finalizzare un accordo su cui siano d'accordo sia Hamas che Israele, spiegando che si continua a lavorare «per colmare eventuali lacune rimanenti», prima di sottoporre l'accordo alle parti e vedere la loro reazione anche se, afferma, «oltre il 90% delle questioni relative al cessate il fuoco tra Hamas e Israele sono state concordate». Nonostante l'ottimismo, Blinken ha frenato sull'eccessiva fiducia in una soluzione in tempi rapidi. «Non possiamo permetterci di dare per scontato il risultato finale. Ogni passo deve essere ponderato e calibrato con attenzione». Regno Unito e Stati Uniti sono comunque «completamente allineati» sulla necessità di «garantire il cessate il fuoco e portare la regione sulla via della pace», ha detto Lammy. Più prudente invece il consigliere americano per le comunicazioni sulla sicurezza nazionale John Kirby: «Non è chiaro se verrà raggiunto un accordo di cessate il fuoco dopo l'esecuzione dei sei ostaggi - ha detto - Non ci è chiaro è se Hamas si siederà mai al tavolo con sincerità e firmerà qualcosa. È questo a essere complicato», ha spiegato Kirby.

Duro invece l'Alto rappresentante per la politica estera dell'Ue Jospe Borrell che attacca frontalmente Israele: «Un cessate il fuoco è stato annunciato così tante volte ma non arriva perché

coloro che stanno scatenando la guerra non hanno alcun interesse a porvi fine. Quindi, stanno fingendo. La loro intransigenza è accompagnata da totale impunità e i loro atti non hanno conseguenze», ha detto Borrell dal Cairo.