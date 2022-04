Macron o Le Pen? Cosa pensano i francesi all'indomani de "Le Débat"

Dopo la messa in onda della trasmissione televisiva Le Débat che ha visto come protagonisti i due candidati, sono varie le opinioni e le incertezze che dilagano tra i votanti. Il 41% dei francesi che ha seguito il dibattito ha giudicato Emmanuel Macron più convincente contro il 31% per Marine Le Pen. Solo il 27% dei partecipanti non è stato persuaso da nessuno dei due. Questi i numeri del sondaggio pubblicato dal giornale economico-finanziario francese Les Echos.

Tra i numerosi dati che sono stati rilevati per capire più da vicino il punto di vista dei cittadini, si parla di un 44% che ha ritenuto efficace il dibattito televisivo per fare la scelta di voto e un 82% che ritiene che Macron possa farcela domenica. Nonostante ciò solo il 44% pensa che Macron sarà un buon presidente e la percentuale si riduce al 37% per Le Pen.

Una corsa contro il tempo quella dei due candidati che in questi ultimi giorni stanno cercando di avere consensi dagli elettori.

Circa il 47% delle persone che hanno votato per il leader della France Insoumise Mélenchon hanno intenzione di votare per Macron, con un aumento di 7 punti rispetto a martedì, mentre solo il 27% propende per Le Pen. Il 26% ha deciso per l'astensione o la scheda bianca. Molte speranze dunque per l'ex presidente che vede aumentare i consensi anche nell'elettorato del candidato ecologista Yannick Jadot che ha commentato: "Astenersi, votare scheda bianca o nulla, è rendere possibile la vittoria di Marine Le Pen".

All'indomani del duello televisivo il presidente uscente e la rivale di estrema destra sono andati sul campo per cercare di convincere gli ultimi indecisi e mostrare la loro vicinanza alla popolazione soprattutto nelle zone più povere della Seine Saint Denis e degli Hauts de France.