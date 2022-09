Dibba asfalta l'ex amico Di Maio: "Studi. E stia lontano dalla politica..."

Grande sconfitto di queste elezioni, inutile negarlo, è Luigi Di Maio, rimasto fuori dal Parlamento dopo i suoi innumerevoli tentativi per mantenere ben saldo il proprio posto.

A bocciare in pieno il vecchio amico è Alessandro Di Battista che su Facebook fa una riflessione su quanto accaduto all'ex grillino.

Prima con la Lega di Salvini, poi col " partito di Bibbiano ". Prima vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del lavoro nel governo Conte I, poi ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale nei governi Conte II e Draghi. Dopo l'abbandono del Movimento 5 Stelle, la discesa di Di Maio è stata rapida quanto la sua ascesa.

Su richiesta dei suoi follower, Di Battista afferma: " Luigi? Non provo nessuna gioia, mi dispiace un po' per lui, ma chi è causa del suo mal pianga se stesso ".

Nessun attrito, dunque? Dai toni pacati di Di Battista sembrerebbe di no. Poi però partono i consigli non richiesti. " Dovrebbe rendersi conto di cosa è successo negli ultimi anni, di come ha allontanato persone che gli volevano bene in maniera disinteressata e non perché cercavano qualcosa in cambio, come certi che ha avuto intorno ultimamente " attacca Dibba. E ancora: " Gli consiglio di stare alla larga dal mondo della politica. Di studiare, di prendersi una laurea e di vivere la vita reale che, forse, negli ultimi anni non ha vissuto, perché c'è vita al di fuori dei palazzi, c'è vita lontano dal potere ".

" Non mi va di infierire, perché non deve essere facile ", dice in conclusione Di Battista. " Questo serva da lezione a tutti coloro che pensano di dire determinate cose e poi cambiare opinione in quattro e quattr'otto ".