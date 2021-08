"Difende la ragazza per colpire Grillo?". Ma la Bongiorno zittisce i complottisti

La riforma della giustizia è approdata alla Camera: in una calda domenica di agosto i deputati sono presenti in Aula per discutere del provvedimento partorito nell'infuocato Consiglio dei ministri. Un compromesso raggiunto dopo lunghissime ore di trattativa, contornate da vertici fiume e addirittura minacce di far crollare tutto. Alla fine una sintesi è stata raggiunta e tra gli entusiasti c'è anche Giulia Bongiorno, che ha smentito le accuse di aver lottato affinché fosse concesso meno tempo ai processi di mafia: " Falso. Prima del Cdm ho fatto un comunicato in cui prendevamo posizione a favore di un ampliamento dei termini per quei processi e per le associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti, nonché per le violenze sessuali ".

Ecco, proprio questo è un punto fondamentale. La senatrice leghista difende Silvia (nome di fantasia), la giovane italo-norvegese che accusa Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi di stupro di gruppo. Una questione per cui qualcuno ha sollevato un dubbio che sa di teoria complottista: non è che l'ex ministro difende la ragazza per colpire Beppe Grillo? Ma dalla Bongiorno, intervistata dal Corriere della Sera, è arrivata una sottolineatura che smonta i sospetti: " La riforma riguarda fatti dal 2020 in poi. Quelli (di Grillo jr, ndr) sono del 2019 ".

"Ora servono i referendum"

L'esponente leghista fin da subito ha espresso la propria soddisfazione per l'accordo raggiunto in Consiglio dei ministri poiché, grazie al lavoro del Carroccio, " non rischieranno di andare in fumo i processi per mafia, traffico di droga e violenza sessuale ". Il refrain di via Bellerio però resta lo stesso: adesso bisogna andare avanti e puntare dritto sui referendum. Infatti la Bongiorno reputa la riforma sicuramente " un mattoncino " che fa compiere " un passo avanti ", ma allo stesso tempo è evidente la necessità di apportare un " profondo cambiamento ".