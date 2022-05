La Difesa Gb: "Donbass, l'assalto russo perde slancio"

Donbass, abbiamo un problema. Non decolla l'offensiva russa nella regione orientale dell'Ucraina, che Mosca punta di fatto ad annettere istituendo due «protettorati» negli oblast' di Donetsk e Lugansk, le cui componenti filorusse hanno già autoproclamato l'indipendenza. Ma la battaglia sul campo è ancora tutta da combattere, e le forze armate ucraine continuano a respongere attacchi russi, dodici solo la scorsa notte secondo quanto riferisce The Kyiv Independent, che a sua volta cita il comando delle operazioni delle forze congiunte dell'Ucraina. L'Ucraina avrebbe distrutto otto carri armati, cinque sistemi di artiglieria, nove unità di equipaggiamento corazzato da combattimento, cinque veicoli e sei droni.

Secondo il ministero della Difesa britannico nel suo ultimo report dell'intelligence - pubblicato come ogni giorno su Twitter - non ci sono dubbi: l'offensiva russa «ha perso slancio ed è rimasta significativamente indietro rispetto ai piani. Nonostante l'iniziale avanzata su piccola scala, la Russia non è riuscita a raggiungere sostanziali vittorie sul terreno nell'ultimo mese» anche perché «ora ha probabilmente subito la perdita di un terzo delle forze di combattimento sul terreno impegnate a febbraio».

Un disastro o quasi. «Le forze russe - si legge nell'analisi - sono sempre più limitate dal peggioramento delle capacità, il morale sempre basso e dalla ridotta efficacia nel combattimento. Molte di queste capacità non possono essere rimpiazzate o ricostituite in fretta e probabilmente continueranno a ostacolare le operazioni russe in Ucraina». Insomma, «alla luce di queste condizioni, è improbabile che la Russia riesca ad accelerare drasticamente il ritmo dell'avanzata nei prossimi trenta giorni».

Dello stesso parere è Jens Stoltenberg, segretario generale della Nato, che ieri, al termine di una riunione informale dell'alleanza ha garantito che «l'offensiva russa in Ucraina sta fallendo e le operazioni nella regione del Donbass sono bloccate». «La guerra della Russia in Ucraina - prosegue Stoltenberg - non sta andando come aveva previsto Mosca. Non sono riusciti a prendere Kiev. Si stanno ritirando da Kharkiv e la loro grande offensiva nel Donbass si è fermata». La conclusione è che «l'Ucraina può vincere la guerra».