Un assegno per i genitori separati: ecco il bonus da 800 euro

Per aiutare i genitori separati o divorziati messi in crisi economicamente dalle conseguenze provocate dalla pandemia è stato approvato durante la notte, nelle commissioni Finanza e Lavoro, un emendamento che permetterà loro di ricevere un aiuto fino a 800 euro.

Entra, dunque, nel decreto fiscale anche questo prezioso strumento per le famiglie in difficoltà. L'emendamento è stato proposto dalla Lega e ha come prima firma quella di Matteo Salvini, leader del partito. " È stato, finalmente e definitivamente, approvato in Commissione il mio emendamento per aiutare i genitori separati messi in crisi dalle conseguenze del Covid. Riceveranno - continua Salvini - un aiuto economico fino a 800 euro al mese per pagare l’assegno di mantenimento a figli o ex coniugi, in caso di difficoltà economiche. Dalle parole ai fatti ", afferma soddisfatto il leader leghista. Sarà quindi possibile utilizzare questi soldi per pagare l'assegno di mantenimento a figli o ex coniugi qualora ci si trovasse in comprovate difficoltà economiche. Viene così istituto, grazie a questo emendamento, dopo giorni di discussione un fondo per genitori separati. Oggi il decreto arriverà in Aula.

Al centro del dibattito ci sarà anche un altro emendamento della Lega " che salva i trasporti eccezionali ", spiega sempre Salvini. " Sono stati cancellati i paletti che avrebbero messo in ginocchio il settore. Orgogliosi di essere intervenuti nell'interesse di migliaia di famiglie e imprese ", conclude il capo del Carroccio.

Sempre in nottata è stato approvato un emendamento che ripristina l'assegno di invalidità per gli invalidi parziali che prestano attività lavorativa. A darne notizia è il ministro del Lavoro Andrea Orlando tramite un post su Facebook.