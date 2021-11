"Dobbiamo contare", "L'arroganza...". M5S e Pd litigano ancora

Il fronte giallorosso rischia nuovamente di sgretolarsi e di mettere a repentaglio la nascita di un campo progressista allargato in vista delle prossime elezioni nazionali. A creare malumori tra M5S e Pd è l'indicazione del relatore della manovra, tema su cui sono emerse profonde divergenze che hanno alimentato forti tensioni al Senato. La questione è delicata perché, tra le altre cose, è in gioco il futuro dell'alleanza. Da una parte Partito democratico e Liberi e uguali vogliono puntare su Vasco Errani come relatore della manovra da affiancare a un senatore indicato dalla parte di centrodestra della maggioranza; dall'altra il Movimento 5 Stelle dice "no" e minaccia di adottare la linea dura.

La minaccia del M5S

Il nodo verrà sciolto mercoledì alle ore 9.30 in ufficio di presidenza della commissione Bilancio di Palazzo Madama. I grillini promettono di tenere il punto e di non cambiare la loro posizione: tre relatori di cui uno al centrodestra, uno al centrosinistra e l'altro al M5S. E, al costo di ricorrere allo strappo, giurano che non intenderanno fare un passo indietro. Ma le altre forze parlamentari fanno notare che i 5 Stelle sono già abbondantemente rappresentati da Federico D'Incà (ministro per i Rapporti con il Parlamento) e Laura Castelli (viceministro all'Economia).

La manovra di quest'anno è indubbiamente vasta e contiene una serie di riforme cruciali tra cui il reddito di cittadinanza e il superbonus. Due bandiere chiave per il Movimento. Che, probabilmente proprio per questa ragione, punta a tenere sott'occhio tutte le mosse parlamentari. Mariolina Castellone, capogruppo al Senato dei pentastellati, ha riferito all'Adnkronos che " certamente la forza politica di maggioranza relativa non può non avere voce in capitolo in questo momento storico così delicato per il Paese ". E se non si riuscirà a trovare una sintesi sul relatore? Il M5S è deciso a tenere la barra dritta e a non fare sconti, neanche agli alleati.

L'avvertimento del Pd

Un'altra alternativa è che il presidente della commissione Bilancio, il grillino Daniele Pesco, assuma direttamente l'incarico di fare il relatore in assenza di una soluzione condivisa. Ma la linea oltranzista dei 5 Stelle non piace ad Andrea Marcucci, che pone il suo sguardo (preoccupato) alle prossime elezioni politiche. Il senatore dem sul suo profilo Twitter ha lanciato un avvertimento chiarissimo a Giuseppe Conte: " La linea dura del M5S sul relatore della legge di bilancio non è un buon viatico per il futuro. Sappia Conte che l'arroganza parlamentare non è un cemento usato per tenere in piedi le alleanze. Al mio partito ripeto, occhio prima di firmare intese elettorali ".