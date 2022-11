"Dobbiamo metterci in sicurezza". Il piano della Meloni contro il caro energia

Il governo ha individuato nel complesso oltre 30 miliardi di euro per affrontare l'emergenza energetica fino a tutto il 2023. Lo ha comunicato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della conferenza stampa al termine del Consiglio dei ministri. " Ieri abbiamo acceso il riflettori sulla necessità di dare risposte immediate e concrete. Il nostro obiettivo è metterci in sicurezza ", ha aggiunto il primo ministro all'indomani dell'incontro a Bruxelles con i vertici delle istituzioni europee.

Il 24 novembre è in programma un nuovo consiglio dei ministri dell'energia a livello Ue: l'auspicio del presidente Meloni è che ci possano essere le condizioni per arrivare a " determinazioni più concrete ". Il capo del governo ha inoltre fatto notare che le misure adottate sull'energia non sono solo sul piano emergenziale e sul caro bollette, ma anche per " permettere di essere questa Nazione indipendente e autonoma ".

L'appello all'Ue

Il primo ministro si è appellato all'Unione europea, sottolineando ancora una volta la necessità di una soluzione unitaria sulle bollette sul modello Sure: " Avendo noi un'emergenza molto significativa dovremmeo ragionare anche su come spendere le risorse già esistenti. Ci sono anche i fondi di coesioni non utilizzati ". Dunque una risposta europea sul tema delle bollette viene giudicata " giusta e necessaria ".

