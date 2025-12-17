Gaza sott’acqua. Tende spazzate via

Sono giorni durissimi per i palestinesi di Gaza, nonostante il cessate il fuoco in corso. La pioggia non smette di martellare la Striscia e l'acqua continua a inondare le tende degli sfollati e si è infiltrata anche all'ospedale Al-Shifa di Gaza City, in particolare nei reparti di emergenza e accoglienza, costringendoli a chiudere. Un altro bimbo, secondo fonti non verificabili di Hamas, sarebbe morto per ipotermia. Mahmoud Bassal, portavoce della Protezione Civile di Gaza, ha detto che migliaia di case parzialmente danneggiate durante gli attacchi israeliani rischiano di crollare da un momento all'altro a causa della pioggia e dei forti venti. "Queste case rappresentano un grave pericolo per la vita di centinaia di migliaia di palestinesi che non hanno un riparo", ha dichiarato Bassal. "Abbiamo ripetutamente avvertito il mondo, ma invano". In questo contesto, Actionaid lancia l'ennesimo appello ad aprire con urgenza i valichi di frontiera e ad aumentare l'ingresso degli aiuti a Gaza. "La sofferenza a Gaza è incessante. Le bombe forse sono diminuite, ma il dolore no - afferma Alaa AbuSamra, responsabile del Programma di Risposta all'Emergenza di ActionAid in Palestina - Gaza è diventata un inferno, dove ogni mese porta un nuovo modo di lottare o morire. Sono un genitore. Ho dei figli. E come ogni madre e padre sfollato in Palestina, temo che il freddo riuscirà dove le bombe hanno fallito".

Da Doha, in Qatar, dove è in corso la conferenza sulla forza di sicurezza internazionale per Gaza promossa dal Comando Centrale Usa (Centcom), secondo il Times of Israel non è emersa nessuna decisione chiave sul dispiegamento dei militari e sul suo mandato.

Il forum ha anche discusso i prossimi passi, tra cui una riunione dei capi di stato maggiore a gennaio. La sede dell'incontro non è ancora nota. Non c'è ancora "una risposta chiara" sul mandato della forza e se sarà coinvolta nel disarmo di Hamas, ha spiegato il funzionario europeo.