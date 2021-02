Dombrovskis: "Il Patto di stabilità tornerà in vigore"

«Sono assolutamente convinto che il nuovo governo riuscirà in maniera brillante a completare le misure e i passi necessari affinché gli investimenti e i finanziamenti del dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza possano iniziare a fluire quanto prima». Così il Commissario europeo per il Commercio, Valdis Dombrovskis (in foto), in commissione Esteri alla Camera, ha lodato l'esecutivo Draghi e prevede un successo nella gestione del Recovery plan. Il vicepresidente della Commissione Ue ha confermato che «abbiamo già avuto scambi intensi e costruttivi con le autorità italiane sul Piano nazionale di ripresa e resilienza - ha osservato - e come nel caso di molti altri Paesi, occorre lavorare ancora per garantire che il Piano rifletta tutte le riforme e gli investimenti necessari».

L'Italia, ha ricordato Dombrovskis, «è uno dei Paesi più colpiti dalla pandemia e dalle sue conseguenze negative sul piano economico. Per l'Italia il Piano per la ripresa e la resilienza-Pnrr rappresenta una grande opportunità per attuare riforme e investimenti ambiziosi che le consentiranno di affrontare sfide di lunga data, stimolare la crescita e rafforzare la resilienza sociale ed economica».

Se all'ultimo Ecofin il politico lettone sembrava essere scettico sulla possibilità di scorporare la spesa per investimenti dal debito, ieri è stato più possibilista. «Nella proposta del Fiscal board» sulla semplificazione delle regole del Patto di stabilità e crescita «è prevista la possibilità di una Golden rule limitata», che vada a scorporare certi investimenti dal conteggio del deficit ai sensi delle regole Ue di stabilità. «A inizio marzo presenteremo un nuovo approccio e sarà il commissario Gentiloni a occuparsene», ha aggiunto Dombrovskis.

Più netto sul ritorno del Patto di stabilità. «Una volta che la fase acuta della crisi sarà superata ritorneremo alla situazione di prima» dal momento che «abbiamo attivato la General escape clause» che mette in pausa la disciplina del Patto, tuttavia «è sempre bene ricordare l'importanza della stabilita fiscale a medio termine».