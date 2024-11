Donna si getta dal taxi in corsa per sottrarsi alle molestie

Ascolta ora 00:00 00:00

Sale in auto pensando sia il suo taxi, ma a bordo trova un uomo che tenta di violentarla al centro di Napoli. Notte da incubo per una donna che venerdì sera era sicura di essere salita a bordo dell'auto che aveva chiamato per ritornare in tutta sicurezza nel suo appartamento. Prima le avance poi l'aggressione e infine la donna decide di lanciarsi dall'auto in corsa per non rimanere vittima di abusi. Un incubo che si risolve con la polizia che interviene per soccorrere la donna e per rintracciare l'aggressore.

Il fatto è successo nella notte tra venerdì e sabato nel quartiere di Ponticelli a via fratelli Grimm. Alla sala operativa del Commissariato di zona è arrivata una telefonata di un passante che ha visto una donna lanciarsi fuori da un'auto in movimento. Sono stati proprio gli agenti di Polizia a soccorrere per primi la donna. Il suo racconto ha aiutato gli agenti a ricostruire la dinamica del fatto. La donna era salita a bordo di un taxi in corso Umberto, convinta fosse l'auto che stava aspettando per tornare a casa.

Durante il tragitto, però, il conducente - che poi verrà identificato: si tratta di un trentottenne residente a Caserta - l'avrebbe toccata nelle parti intime e, al suo rifiuto di consumare un rapporto, l'aveva presa a schiaffi, sottraendole con forza il telefono cellulare e continuando a importunarla. Così, la ragazza, nel tentativo di sottrarsi alle violenze, aveva aperto la portiera lanciandosi dall'auto in movimento.

Grazie alle descrizioni del veicolo e dell'aggressore, gli agenti hanno rintracciato in via Brin il responsabile che, dopo essere stato identificato e trovato in possesso degli effetti personali della vittima, è stato arrestato.

Inoltre, nel veicolo i poliziotti hanno trovato diversi documenti di riconoscimento intestati ad altre persone, di cui il trentottenne casertano non è stato in grado di spiegarne la provenienza, finendo quindi per essere denunciato anche per ricettazione.