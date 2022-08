Dagli spot per le unioni gay alla rissa con Letta: il tramonto della Cirinnà

Monica Cirinnà, la pasionaria sostenitrice del mondo Lgbt, non sarà ricandidata. La relatrice della legge sulle unioni civili è stata esclusa dalle liste del Pd. O, meglio, ha rinunciato a ripresentarsi dopo che le era stato proposto di candidarsi in due collegi in cui l'elezione era decisamente in bilico.

"La mia avventura finisce qui: comunicherò la mia non accettazione della candidatura. Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra" , ha spiegato la Cirinnà secondo cui "evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me". Pur ritenendo "legittima" questa scelta la Cirinnà la contesta fortemente, ma non al punto da abbandonare il Pd. "Resto nel partito, sono una donna di sinistra ma per fortuna ho altri lavori" , chiosa l'ormai ex senatrice.

Moglie del sindaco di Fiumicino Esterino Montino, la Cirinnà è senatrice del Pd dal 2013, ma la sua carriera politica inizia dieci anni come attivista ambientalista e animalista. Sul suo sito ufficiale si vanta di aver combattuto per far approvare la legge che vieta la soppressione di cani e gatti nei canili comunali e fondato nei primi anni '90 Arca, associazione romana Cura Animali con l'obiettivo di aiutare "i gattari". Nel 1993 viene eletta consigliera comunale nelle fila dei Verdi, partito cui apparteneva anche l'allora sindaco di Roma Francesco Rutelli che la nomina consigliera Delegata alle Politiche per i Diritti degli Animali e vicepresidente della Commissione Ambiente. E, dopo il salvataggio dei felini, arriva il "periodo femminista" della Cirinna che, da Presidente della Commissione delle Elette, favorisce la nascita della Casa Internazionale delle Donne, nel complesso monumentale del Buon Pastore, un ente che la Raggi voleva chiudere perché fortemente indebitato. Per tutti gli anni in cui la sinistra ha governato a Roma, infatti, la Cirinnà e compagni hanno lasciato che le femministe non pagassero e, una volta tornato al governo il Pd, quello stesso spazio è stato dato in comodato d'uso per 12 anni.