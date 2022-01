Berlusconi: con Draghi al Colle si vota. Fi non sostiene altri governi

Silvio Berlusconi domani sarà a Roma, nella sua residenza Villa Grande. Il Cavaliere lascerà Arcore e resterà per qualche giorno nella Capitale per seguire da vicino sviluppi sull'elezione del presidente della Repubblica. Lo si apprende da FI. Viene riferito che nelle conversazioni sembra pessimista circa la possibilità che Mario Draghi possa essere eletto al Colle. Silvio Berlusconi avrebbe poi aggiunto che Forza Italia, senza Mario Draghi, non si sente vincolata a sostenere alcun governo e, nel caso in cui Draghi uscisse da Chigi, Forza Italia uscirebbe dalla maggioranza.

A stretto giro è arrivata la replica di Enrico Letta, tramite il podcast di Repubblica.it: " Forza Italia fuori dal governo con Draghi al Quirinale? Questa maggioranza è difficile, ma penso che Berlusconi smentirà quelle parole, se le avesse dette sarebbero gravi, molto gravi, non credo che le abbia dette, sono state riportate da altri. Se fossero vere sarebbero gravi e profondamente sbagliate, la tempistica è sbagliata, profondamente sbagliata ". Il segretario del Pd ha aggiunto: " Io credo che smentirà e che dirà che non è stato capito. In conferenza stampa Draghi ha messo l'accento su due parole: fiducia e unità, ci aspettano settimane complicate. Questo non è il momento del muro contro muro, chi lo fa si assume una grande responsabilità verso gli italiani. No al muro contro muro, sì alla condivisione ".