Draghi, un discorso sbilanciato a sinistra

Trentadue minuti. Un discorso tutt'altro che monocorde. Mario Draghi si accalora. "Siamo qui perché lo hanno chiesto gli italiani" , intima. E sfida i partiti, tutti quanti, quasi a volerli mettere con le spalle al muro: "Siete pronti a ricostruire questo patto?" . A Palazzo Madama, tra gli applausi, c'è però anche chi mugugna. E i mugugni, mano a mano che il discorso avanza, aumentano. Il premier alza la voce, lo fa in più di un passaggio. Punta il dito, attacca senza fare nomi. E poi calca la mano su certi dossier mentre ne dimentica altri, volutamente. Quando finisce di parlare, soprattutto tra i banchi del centrodestra, il bilancio è negativo: a conti fatti il discorso, che dovrebbe rilanciare l'azione di governo ed evitare il voto, è troppo sbilanciato a sinistra.

Nel passaggio al Senato Draghi non ha speso una sola parola sull'emergenza immigrazione né ha affrontato la necessità di intervenire concretamente per ridurre l'eccessiva pressione fiscale. E ancora: non si è impegnato ad abolire il reddito di cittadinanza, ma ha tirato pesanti bordate contro chi, nei mesi scorsi, si è espresso contro la riforma del catasto. Poi, però, ha preteso da tutti un consenso che sia il più ampio possibile e che chi in passato ha prestato il fianco ai malumori delle piazze, sgomberi il campo dalle ambiguità. Una stoccata, quest'ultima, che non colpisce soltanto i Cinque Stelle. Nel mirino dell'ex Bce c'è anche la Lega. "La riforma della concorrenza tocca i servizi pubblici locali, inclusi i taxi, e le concessioni di beni e servizi, comprese le concessioni balneari" . Ora, è la posizione di Draghi, "c'è bisogno di un sostegno convinto all'azione dell'esecutivo, non di un sostegno a proteste non autorizzate, e talvolta violente, contro la maggioranza di governo" .

I leghisti non nascondono i propri mal di pancia. "Siamo stupiti" , dicono. Da Palazzo Chigi subito ribattono: "Dal premier nessun attacco o sfida ai partiti, solo una roadmap delle riforme da completare" . Ma è tutto il centrodestra ad aver sentito l'urto di un discorso tutt'altro che unitario. Ieri Forza Italia e Lega avevano avanzato le condizioni per andare avanti. Punti semplici e di buon senso. E invece Draghi ha preferito rilanciare su salario minimo ( "Assicuriamo livelli salariali dignitosi alle fasce di lavoratori più in sofferenza" ) e reddito di cittadinanza ( "È una misura importante, ma può essere migliorata per favorire chi ha più bisogno" ). Misure che portano la bandierina del Pd (la prima) e del M5S (la seconda). E, se su flat tax e pace fiscale non è stato fatto nemmeno un accenno, il passaggio sul maxi credito di Agenzia delle Entrate nei confronti di cittadini e imprese ha destato non poche ombre. "Cosa si chiede? Di rimborsare subito?" .