Il post choc del tesoriere M5S: Draghi al guinzaglio di Biden

Polemiche per la foto che Claudio Cominardi, deputato del Movimento 5 Stelle, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram. Un gesto che può essere interpretato come un vero e proprio attacco frontale a Mario Draghi, con un'accusa ben limpida anche se non espressamente scritta: il premier sarebbe un esecutore degli ordini di Joe Biden. Nell'immagine è infatti raffigurata la testa del presidente del Consiglio sul corpo della lupa capitolina, tenuta al guinzaglio dal presidente degli Stati Uniti, che allatta Romolo e Remo. Sulle mammelle compare inoltre la scritta "Liquid gas".

Le reazioni

C'è un aspetto di non poco conto: Claudio Cominardi non è solo deputato del M5S, ma soprattutto svolge il ruolo di tesoriere dei 5 Stelle ed è considerato un uomo di fiducia di Beppe Grillo. Stando a quanto appreso e riferito dall'Adnkronos, la foto sta facendo il giro delle chat interne dei grillini. Un parlamentare la reputa una mossa " molto grave ", visto che Cominardi ricopre un ruolo di vertice nel Movimento. Per questo motivo è stato chiesto a Giuseppe Conte di prenderne le distanze: " Conte dovrebbe scusarsi con Draghi ".

Non sono mancate le reazioni politiche. Il renziano Marco Di Maio ha sottolineato che Cominardi ha un ruolo fondamentale nel Movimento: a suo giudizio un gesto del genere è " grave e imbarazzante ". Ettore Rosato, presidente di Italia Viva, è stato lapidario: " Lo detestano e lo offendono, perché è autorevole e capace. Il contrario del suo predecessore ".

Si tratta di un caso che indubbiamente farà discutere nelle prossime ore. Più di qualcuno potrebbe vederla come una sfida al premier Draghi, in dissenso con la sua linea nell'ambito della guerra in corso tra Ucraina e Russia. L'importante ruolo svolto da Cominardi aumenta ancora di più il rilievo di quanto accaduto. Sarà curioso vedere come si comporterà Giuseppe Conte: il presidente del Movimento 5 Stelle condannerà quella foto o farà cadere tutto nel silenzio?

La linea del M5S

Di certo questo procedente farà infuocare ulteriormente gli animi all'interno della maggioranza. In queste settimane il M5S si è attirato le pesanti critiche di Partito democratico e Italia Viva, secondo cui il continuo sfilarsi di Conte dalla linea del governo mette in serio pericolo la tenuta dell'esecutivo: si teme che i grillini possano imboccare la strada della crisi, ma va detto che nel gruppo pentastellato l'ala governista non accetterebbe di far crollare tutto nel pieno dell'emergenza in corso.

Il fatto che l'immagine sia stata pubblicata dal tesoriere del Movimento 5 Stelle sarà motivo di aspre discussioni. Anche se Conte dovesse condannarlo, resterebbe comunque l'atteggiamento di lotta e di governo del M5S (che però continua a sostenere il governo Draghi). Gli (ex?) alleati giallorossi non stanno mandando giù le ultime mosse dei grillini e la sensazione è che la pazienza del Pd stia per finire: l'alleanza a livello nazionale rischia di essere mandata in soffitta, condannando il Partito democratico e il Movimento a restare da soli in un angolo.