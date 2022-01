Briatore non ha dubbi: "Perché Draghi si è arenato..."

Tra pandemia e ripartenza economica, Flavio Briatore a dir poco deluso dalla politica. Ospite di Non è L’arena, l’imprenditore ha parlato delle sue attività in giro per il mondo, rimarcando le differenze con l’Italia: “I nostri locali sono pieni dappertutto: sold out a Dubai, Barcellona, Londra. L’Italia è l’unico Paese che ha spaventato la gente tra green pass e super green pass. Perché negli altri Paesi noi lavoriamo bene, a regime, e in Italia vediamo le piazze completamente vuote?” .

“I politici non si rendono conto di niente” , l’accusa di Briatore, ma non mancano le critiche ai media. Secondo il 71enne, giornali e tv “sono i più grandi tifosi del virus” : “In Inghilterra, Francia e Spagna e non si parla di pandemia, mentre noi abbiamo preso il Covid come una missione. I giornali italiani fanno sempre dieci pagine sul virus e due pagine sul presidente della Repubblica” .

Nel corso del suo intervento a La7, il patron del Billionaire ha acceso i riflettori sulle difficoltà del mondo turistico, ricordando che “la gente viene in vacanza in Italia per andare nei ristoranti, vogliono le eccellenze” . “Il turismo siamo noi: così ci sabotate!” , l’accusa di Briatore ai politici: “Non vivendo la vita normale ma con dei consulenti che non hanno mai lavorato, non vi rendete conto di niente della desolazione di questo Paese” .