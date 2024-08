Bolzano, droga e violenta 16enne tenendola sequestrata ore: arrestato un 37enne

Ascolta ora 00:00 00:00

L'aveva conosciuto a una fermata del bus a Bolzano e poi era stata invitata ad una festa techno. A quella festa, però, la 16enne non è mai arrivata; è invece cominciato un incubo lungo 24 ore. La minore è stata drogata, sequestrata e violentata da un 37enne che ora è accusato di violenza sessuale aggravata, sequestro di persona e cessione di sostanze stupefacenti a minori. La ragazza ha raccontato agli investigatori di essere stata adescata a quella fermata e credeva di seguire l'uomo all'evento in Trentino. Lungo il tragitto avrebbe bevuto dell'acqua contenente sostanze tranquillanti che l'hanno stordita, così lui ha potuto portarla a casa sua e stuprarla. Abusi perpetrati più volte nel corso di quelle interminabili 24 ore.

Soltanto dopo un giorno intero la 16enne ha potuto chiedere l'intervento di una pattuglia della polizia, raccontando di essere stata impossibilitata a tornare a casa. Immediato l'avvio delle indagini della Questura di Bolzano, che ha individuato e arrestato il 37enne riconosciuto dalla ragazzina dopo il fermo. Durante la perquisizione nell'abitazione del violentatore, in centro nella città trentina, sono stati sequestrati materiale informatico e alcuni medicinali. Potrebbe esserci anche quello usato per stordire la giovane, mentre gli inquirenti stanno esaminando computer e telefoni. L'uomo, che sarebbe coinvolto in altri procedimenti per diversi reati, si trova ora in carcere in custodia cautelare. Agli investigatori avrebbe detto che la ragazza era consenziente. Nei giorni scorsi a Roma si è verificata un'altra violenza su una 23enne, violentata dopo una serata in un locale da un giovane che aveva conosciuto qualche tempo prima su internet. Nel Bresciano, invece, un 36enne, ora ai domiciliari, è accusato di prostituzione minorile, detenzione di materiale pedopornografico, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni.

L'uomo era riuscito a plagiare sei giovanissime (tutte tra i 12 e i 14 anni) promettendo loro regali, denaro e attenzioni e con almeno tre di loro avrebbe anche consumato rapporti sessuali. Stando alle accuse il 36enne avrebbe prima individuato le sue vittime dall'inizio dell'anno, poi le avrebbe contattate attraverso i social con profili falsi.