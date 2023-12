Due assalti col tritolo ai portavalori. Rubato un milione, caccia ai banditi

Assaltati due furgoni portavalori con il tritolo. Almeno un milione di euro il bottino di uno dei due assalti. Il primo, alle 6,30 di ieri sull'autostrada Milano-Torino, fallito grazie alla prontezza e al coraggio dell'autista del mezzo blindato della Battistolli, zeppo d'oro, che ha schivato un camion piazzato di traverso sulla carreggiata, oltrepassando una cortina fumogena e chiodi a tre punte piazzati sull'asfalto. L'uomo, nonostante i numerosi colpi di pistola esplosi per fermarlo, si è diretto verso la caserma della Polstrada lasciando i banditi, un commando composto da almeno due gruppi di quattro persone l'uno, con un palmo di naso. Il secondo blitz alle 8,15 nell'Ogliastra, in Sardegna, dove un portavalori è stato bloccato sulla statale 125 vicino Tertenia. Un gruppo di fuoco che, dopo aver sbarrato la strada con una catena in acciaio, ha incendiato copertoni sparsi sulla carreggiata. Una volta bloccato il mezzo Mondialpol, esplosi numerosi colpi di mitra, i banditi hanno fatto saltare con l'esplosivo il portellone per impossessarsi del carico di banconote, denaro destinato a banche e uffici postali. I carabinieri della compagnia di Jerzu non avrebbero ancora quantificato l'ammontare della rapina, dato che nell'esplosione sono andate distrutte varie mazzette di denaro. I due uomini alla guida del furgone, sotto choc, sono stati soccorsi dal personale del 118. I banditi sono fuggiti in direzione Cagliari facendo perdere le loro tracce, non prima di aver dato alle fiamme delle auto e lo stesso furgone «ripulito» di soldi. Un'azione da film e che solo per miracolo non ha provocato morti. Per ore la statale è stata chiusa al traffico per consentire ai militari di effettuare i rilievi. Sull'A4, invece, il tentativo di blocco è scattato nei pressi del ponte sul Ticino, al confine tra Lombardia e Piemonte, in provincia di Novara. Nell'azione i banditi hanno utilizzato un camion per bloccare le corsie.

Anche l'A4 è rimasta in parte bloccata al traffico in entrambe le carreggiate per l'intera giornata, provocando code chilometriche dal punto dell'imboscata, tra Marcallo-Mesero e l'uscita Novara Est in direzione Milano. Al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica la polizia stradale e la squadra mobile. Ed è caccia ai due commando di rapinatori, professionisti della rapina, che hanno lasciato un mare di indizi, a cominciare dal Tir usato per fermare il blindato pieno d'oro, rubato nei giorni scorsi. Certo è che i malviventi conoscevano il percorso del mezzo, diretto a Torino per rifornire le gioiellerie della zona, come l'itinerario esatto dell'altro portavalori.