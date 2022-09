Ecco cosa chiedono i pro-life ai partiti

Una carta dei principi per richiamare i leader dei vari partiti a promuovere la vita, la famiglia e la libertà educativa è stata diffusa dall’Associazione Family Day e da Pro Vita & Famiglia Onlus in vista delle prossime, imminenti elezioni politiche.

Le due realtà pro-life chiedono un intervento concreto “sulle condizioni sociali, economiche, fiscali e culturali che hanno condotto l’Italia sulla via di un drammatico declino demografico”. Sono convinte che sia necessario aumentare il congedo parentale per entrambi i genitori e che sia “urgente almeno eliminare qualsiasi condizione sociale, economica o personale che oggi obbliga o induce a ricorrere all’aborto per interrompere una gravidanza”. Proprio come prevede la legge 194 del 1978. Ma non solo. I cattolici pro-life vorrebbero che fosse istituita una Giornata Nazionale della Vita Nascente e che venissero investite maggiori risorse a favore delle cure palliative, come prevede la legge 38/2010. Vogliono, inoltre, che sia garantito e tutelato “il fondamentale diritto all’obiezione di coscienza del personale sanitario in qualsiasi circostanza e procedura caratterizzata dalla finalità di arrecare un danno alla vita o addirittura di sopprimerla” . Invitano i partiti a proseguire nella lotta contro la droga e lo spaccio.

Il sostegno alla famiglia è un altro principio irrinunciabile che si concretizza nell'ambito del matrimonio. Matrimonio inteso “come istituto giuridico tramite il quale lo Stato riconosce i diritti della famiglia come società naturale formata da un uomo e una donna (articolo 29 Costituzione)”. L'aiuto alle famiglie contempla sia quelle in formazione sia quelle in cui il matrimonio è in crisi e sono coinvolti dei minori. I cattolici suggeriscono, poi, di implementare i servizi sociali e introdurre il “quoziente familiare” . Si chiede un maggior contrasto alla pedopornografia e alle dipendenze dei giovani: social network, gaming e pornografia.