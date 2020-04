Ecco le mosse di Di Battista per (ri)prendersi il Movimento 5 Stelle

C’è aria tesa in casa Movimento 5 Stelle. Oltre alle tensioni continue, per non dire perenni, con il Partito Democratico alleato di governo si aggiungono i dissidi fra i grillini, acuiti delle recentissime uscite di Alessandro Di Battista.

Sì, perché il Dibba è tornato a tuonare, provocando di fatto l’ennesimo terremoto, che scuote pericolosamente la stabilità e il futuro del partito di Beppe Grillo. Sostanzialmente, l’ex deputato M5s ha evocato la scissione dicendo chiaro e tondo di non riconoscersi più nel MoVimento di oggi, perché troppo appiattito sulle posizioni del Pd, perché abbassa la testa in Europa in materia di Mes ed eurobond e perché è troppo coinvolto nella tornata di nomine circa le poltrone delle partecipate dello Stato.

E allora, dietro le quinte, lavora per (ri)prendersi il Movimento 5 Stelle, arrivando a quella leadership mai avuta, perché ricoperta da Luigi Di Maio. Nel mirino dell’ex delfino di Grillo c’è l’ala governista dei "five stars", ma non il presidente del Consiglio: "Ho scritto che Giuseppe Conte è un galantuomo ed è quello che penso" , (r)assicura, come scrive Annalisa Cuzzocrea su Repubblica, che fa un retroscena di quelle che sarebbero le manovre dietro le quinte del Dibba, che "nega - in pubblico e in privato - di aver mai voluto mettere nel mirino il presidente del Consiglio. Di volerlo indebolire, far cadere, allontanare dai 5 stelle o da quel che ne rimane, per tornare ai fasti dell'opposizione" .

Ma in tutto questo, l’ex capo politico Luigi Di Maio che fa? Sembra che rimanga più spettatore che attore coinvolto, lui che è ministro degli Esteri. Idem l’attuale reggente Vito Crimi, che non ha la forza politica e mediatica per contrapporsi a Di Battista, che può contare su una nutrita schiera di parlamentari delusi dall’attuale MoVimento. Basti pensare, tra i tanti, all’ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, a Giulia Grillo e anche a Barbara Lezzi, che negli ultimi mesi hanno più volte chiamato in causa Dibba, invitandolo a tornare a ricoprire un ruolo di primo piano all’interno del partito.

A quanto dice, però, la sua sparata delle scorse ore sui social sarebbe motivata dal nodo Eni e della possibile riconferma come amministratore delegato di Claudio Descalzi: "Il mio unico desiderio è non vedere un imputato per corruzione internazionale di nuovo a capo di Eni" . In data 18 aprile, il suo post-petizione su Facebook sulla questione è stato firmato da decine e decine di parlamentari 5 stelle, facendo storcere il naso non solo al Pd, ma soprattutto al premier Conte. Dunque, le rassicurazioni a Palazzo Chigi: le intenzioni di Dibba non sarebbero bellicose, almeno per ora…

Ma nel futuro, prossimo o anteriore, del Movimento 5 Stelle è fissato l’appuntamento delle resa dei conti degli Stati generali, rimandati dopo l’estate per eleggere la nuova leadership del partito. Che potrebbe rispondere al nome e al cognome di Alessandro Di Battista.