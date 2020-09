Ecco la priorità dei grillini: cambiare nome a Ostia

Le priorità dei grillini in lizza per la presidenza al X Municipio di Roma? Trovare un nome nuovo per il litorale di Ostia. Non si perdono in chiacchiere i candidati pentastellati ma badano ai fatti e, in previsione della imminente tornata elettorale, puntano tutto su questioni di fondamentale importanza, di quelle che rendono insonni gli ostiensi da tempo immemore. Perché, si sa, la toponomastica è una faccenda da disbrigare alla svelta, prima ancora del manto stradale da riasfaltare e le buche da accomodare.

Il punto è che il X Municipio deve darsi un nome. Lo prevede una vecchia delibera capitolina che stabilisce che ciascun municipio accompagni il numero a un toponimo di riconoscimento. Nel lontano 2014, l'allora consiglio municipale aveva optato per ''Roma Mediterranea'', ma nessuno ha mai dato seguito a quella decisione. Con la ripresa dei lavori, dopo l'estate, i consiglieri hanno ritenuto che fosse giunto il momento di risolvere la controversia: il vaso era colmo e i nervi dei cittadini tesissimi. E allora, ecco che è rispunta la lista di eventuali (vecchi) nomi di attribuzione del litorale ostiense: ''Lido di Roma'', ''Roma mediterranea'', ''Roma Mare'', ''Roma Marittima'' e ''Roma litorale''. Insomma, la scelta è ampia e i lidiensi ora non hanno davvero solo che da decidere.