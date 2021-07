Ecco il "tesoretto" dei 5S (ma 100mila euro vanno a Casalino)

In un M5s scosso da liti interne, addii e polemiche sulla linea politica da seguire vi è anche un elemento positivo: quello economico. Ammonta a quasi 9 milioni di euro, come spiega Repubblica, la "disponibilità liquida" per il gruppo pentastellato della Camera mentre al Senato si registra un avanzo finanziario di poco più di 7 milioni di euro. I bilanci 2020 dei 5s a Montecitorio ed a Palazzo Madama garantiscono quanto meno di avere una certa serenità finanziaria. L'anno, infatti, si è chiuso con un attivo, rispettivamente, di circa 1,5 e 1,8 milioni. Non male per un Movimento contrario ad ogni finanziamento pubblico.

Ma la politica ha un costo. Per tutti. Per spiegare i dati appena elencati vanno, però, sottolineati due punti importanti. I fondi per i gruppi parlamentari devono essere spesi solo per le attività inerenti al lavoro in Aula. In pratica quel denaro è vincolato. Inoltre va evidenziato che il finanziamento viene erogato direttamente da Camera e Senato in base al numero degli eletti.

Ed è proprio Repubblica a fare i conti in tasca ai pentastellati. Circa due terzi dei fondi viene speso per pagare collaboratori, personale dipendente e consulenti. Ad oggi sono 85 persone alla Camera ed altre 61 al Senato. Quello della comunicazione è uno dei settori più a cuore ai pentastellati. A Montecitorio ci sono 39 persone dello staff impegnati su questo delicato fronte. Eppure pare che il loro lavoro non basti visto che, come si legge nel bilancio, "oltre ai consulenti professionali fissi della struttura organizzativa si è mantenuto il contratto di consulenza con una società specializzata nell'organizzazione di campagne di comunicazione per il gruppo attraverso l'utilizzo di social-media comeFacebook, Twitter, Instagram, Telegram, nonché per la programmazione e l'allestimento grafico degli eventi di divulgazione all'esterno dell'attività parlamentare, società che ha messo a disposizione fissa del gruppo ulteriori 4 risorse umane" . Un contratto che, è stato annunciato, non è stato rinnovato per il 2021. Vi è poi il capitolo delle spese per la campagna referendaria della riforma costituzionale che ha introdotto il taglio del numero dei parlamentari a decorrere dalla prossima legislatura.

Ma non è tutto. Perché per quest’anno, sempre per quanto riguarda la Camera, si specifica che aumenteranno le risorse destinate allo studio e all'approvazione di specifici provvedimenti legislativi volti a superare l'emergenza sanitaria ed economica provocate dalla pandemia di Covid-19. Inoltre saranno "ulteriormente incrementati gli investimenti in piattaforme tecnologiche utili all'organizzazione di incontri di confronto, discussione e studio in apposite stanze virtuali su piattaforme web; inoltre saranno implementate le attività di studio, ricerca e formulazione di proposte legislative riguardanti l'innovazione tecnologica e la transizione ecologica". E poi ci sono gli addii di deputati e senatori al Movimento che costano caro ai pentastellati. E non solo in termini di numeri in Aula. Decurtazioni del contributo annuo sono previste a causa della riduzione della "truppa parlamentare". Vi è anche un’altra brutta notizia: l’aumento delle spese. Ancora Repubblica evidenzia che solo per assumere Rocco Casalino, ex portavoce di Giuseppe Conte quand'era presidente del Consiglio, i gruppi pagheranno oltre 100mila euro l'anno da qui a fine legislatura.

Forse è anche la questione finanziaria ad aver fermato Conte ed i suoi fedelissimi prima dello strappo definitivo. Il quadro potrebbe cambiare a fine legislatura quando il gruppo avrà la possibilità di trasmettere gli utili a quello che si costituirà a seguito delle prossime elezioni. Nel prossimo futuro, quindi, per il Movimento si potrebbe aprire un nuovo capitolo. Resta da capire da chi e in che modo sarà scritto il futuro dei pentastellati.