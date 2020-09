Eletto il primo sindaco musulmano: è della Lega

Moreno Marsetti è stato recentemente eletto sindaco di Malo, piccolo comune della provincia vicentina. Grande festa all'interno della sua comunità, con tanto di bottiglia di spumante stappata per celebrare l'evento. Sono tanti i cittadini di Malo che si sono fermati per congratularsi con il nuovo sindaco, già conosciuto in città perché nominato assessore alla sicurezza nella giunta precedente. Marsetti è il primo sindaco musulmano e leghista a insediarsi in un comune vicentino.

" Sarò il sindaco di tutti i maladensi ", ha dichiarato Marsetti, che ha specificato di non essere praticante. " Non mi aspettavo queste percentuali, è un gran risultato. È stato premiato il mio lavoro negli ultimi cinque anni come assessore. È una grande emozione ", ha detto il nuovo sindaco al Giornale di Vicenza, al quale Marsetti ha anche esposto il suo piano per la gestione di Malo nei prossimi mesi. " Voglio far partire subito la macchina comunale e mettermi a disposizione dei cittadini. Incontrerò anche le associazioni di categoria per cominciare a programmare fin da subito i prossimi cinque anni di mandato ", dice Moreno Marsetti, che si è già messo all'opera per attuare il suo programma di gestione di Malo.

Inevitabili, soprattutto in questo periodo storico, le domande sui suoi legami politici e la fede. Moreno Marsetti non trova discrasie tra le sue idee politiche e quelle religiose. Il suo intento è quello di instaurare una collaborazione con tutti i principali esponenti della comunità maldense, sia religiosi che sociali. " Non sono praticante. Prevale il rispetto di tutte le religioni, di tutte le persone. Ho già sentito il parroco, il mio intento è quello di dare vita ad una collaborazione a 360 gradi. Ho sempre lavorato con la parrocchia, mi sono sempre trovato bene ", ha detto Marsetti, che ora è già immerso nel suo lavoro per gestire al meglio la cittadina vicentina.

Malo è un comune di quasi 15mila abitanti, che ha scelto con ampia maggioranza di essere rappresentato da Moreno Marsetti, che è stato eletto con il 44,48% delle preferenze, frutto di 3.638 voti da parte dei suoi concittadini. Nella sua agenda ci sono già alcuni propositi per la gestione di Malo, tra i quali la fusione con il piccolo comune di Monte di Malo, confinante con Malo.