Roma e Torino al centrosinistra. Testa a testa a Trieste

Articolo in aggiornamento

Arrivano le prime proiezioni di Opinio Rai per quanto riguarda i ballotaggi delle elezioni Amministrative. A Roma è nettamente avanti Roberto Gualtieri del Partito democratico (59,1%) su Enrico Michetti del centrodestra (40,9%). Anche a Torino è in vantaggio Stefano Lo Russo del Pd (59,2%) rispetto a Paolo Damilano del centrodestra (40,8%). Altra città importante chiamata nuovamente al voto è stata quella di Trieste, dove c'è un vero e proprio testa a testa tra il dem Francesco Russo e Roberto Dipiazza del centrodestra (entrambi tra il 48% e il 52%). L'affluenza provvisoria è del 49.85%.

Il primo turno

In queste città si è arrivati al ballottaggio perché al primo turno nessuno dei candidati sindaco era riuscito a superare la soglia del 50% delle preferenze. A Roma era finito primo Enrico Michetti con il 30,14%, seguito dal suo principale avversario Roberto Gualtieri al 27,03%. Sono stati dunque esclusi dal ballottaggio sia Carlo Calenda di Azione (19,81%) sia Virginia Raggi del Movimento 5 Stelle (19,09%).

A Torino al primo turno aveva avuto la meglio Stefano Lo Russo sostenuto dal Partito democratico (43,86%), mentre al secondo posto si era affermato Paolo Damilano (38,9%). Male Valentina Sganga del M5S che, nonostante il sostegno di Europa Verde, si era fermata a quota 9,01%.

Invece a Trieste c'era stato un larghissimo vantaggio di Roberto Dipiazza (46,92%), che per poco non ha raggiunto il 50%. Dunque Francesco Russo è stato chiamato a sfidarlo con il suo 31,65%. Anche qui si è registrato un flop del Movimento 5 Stelle: la grillina Richetti (3,43%) non è riuscita a sorpassare né il civico Laterza (8,62%) né Rossi di 3V (4,46%).

Nelle altre principali città invece non è stato necessario il turno di ballottaggio. A Milano Beppe Sala ha vinto nettamente con il 57,73% ai danni di Luca Bernardo del centrodestra (31,97%). Malissimo la pentastellata Layla Pavone (2,7%) che si è fatta superare da Gianluigi Paragone (2,99%). A Bologna non c'è stata partita: Matteo Lepore del centrosinistra (61,9%) ha stravinto ai danni di Fabio Battistini del centrodestra (29,64%). Stesso discorso a Napoli, dove Gaetano Manfredi (62,88%) ha avuto la meglio su Catello Maresca del centrodestra (21,88%).