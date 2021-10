Elezioni suppletive di Siena, Letta è avanti

C'era molta attesa per le elezioni suppletive del collegio 12 della Camera dei deputati, quello di Siena, della sua provincia e di 5 comuni della Val di Chiana aretina. Voto con i riflettori puntati addosso, visto che tra i candidati c'era il segretario del Pd, Enrico Letta, chiamato a rioccupare il seggio lasciato libero da Pier Carlo Padoan, che ha lasciato Montecitorio per assumere la presidenza di Unicredit. Bassa l'affluenza registrata: 35,93%, hanno votato 71.868 elettori.

Quando sono state scrutinate 52 sezioni su 292 è in testa Letta con 3.573 voti, pari al 43,32%. Il candidato del centrodestra Tommaso Marrocchesi Marzi ha finora ottenuto 3.059 voti pari al 37,09%. Molto più distanziati gli altri 5 candidati, con Elena Golini, che corre per Potere al Popolo, al 7,14% in terza posizione.

Letta segue lo spoglio dei voti dal suo comitato elettorale, in un hotel di Siena. Il candidato del centrodestra, Marrocchesi Marzi, dalla sua azienda a Castellina in Chianti (Siena). Gli altri cinque candidati sono il segretario del Partito Comunista Marco Rizzo, la rappresentante del Movimento nazionale italiano Angela Rappuoli, Elena Golini di Potere al Popolo, Tommaso Agostini per 3V, Mauro Aurigi di Italexit Per l'Italia con Paragone.

All'esito elettorale è legato il futuro politico di Letta. Lui stesso a inizio della campagna elettorale aveva detto che in caso di sconfitta ne avrebbe tratto le conseguenze.

Intanto Letta retwitta un post della consigliera toscana del Pd Lucia De Robertis, in cui si vede una foto del segretario dem sorridente al proprio comitato elettorale, con la scritta "in serena attesa". E qualcuno, facendo uno più uno, ha subito pensato al famoso "stai sereno" con cui Matteo Renzi lo liquidò, prima di sfiduciare il suo governo.