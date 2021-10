I 5S perdono Torino: al ballottaggio Damilano e Lo Russo

Articolo in aggiornamento

Le elezioni amministrative 2021 a Torino rischiano di essere ricordate tra quelle con minore affluenza alle urne. Erano 13 in tutto i candidati per la poltrona di sindaco nella città sabauda ma a giocarsi la poltrona sono principalmente in due: Paolo Damilano (centrodestra) e Stefano Lo Russo (centrosinistra), che andaranno probabilmente al ballottaggio tra due settimane. Debacle per il Movimento 5 stelle, che al posto del sindaco uscente Chiara Appendino ha presentato Valentina Sganga.

Tra gli altri altri candidati, è Angelo D'Orsi, candidato supportato dal Pci, a piazzarsi alle spalle dei tre principali aspiranti alla poltrona di Palazzo di città. Dal Comune di Torino, i dati ufficiali completi dell'affluenza alle urne parlano del 48,06% degli elettori che si è recato alle urne. Un calo di oltre 9 punti percentuali rispetto alle elezioni amministrative del 2016, quando si era raggiunta la percentuale del 57,18%. Hanno votato complessivamente 331.488 cittadini su 689.684.

L'attesa dei risultati

Nei comitati elettorali dei principali candidati sindaci di Torini per il momento c'è calma piatta. Sono arrivati per ora solo alcuni collabori e pochi giornalisti. Lo Russo e Sganga stanno attendendo i primi risultati del voto amministrativo a casa. Nell'ufficio dell'omonimo gruppo, invece, si trova Damilano.

Lo spoglio

La prima proiezione sui dati reali, effettuata sul 5% dei seggi scrutinati, dà il vantaggio di Stefano Lo Russo con il 44,3% su Paolo Damilano con il 40,3%. Sotto il 10% il Movimento 5 stelle con Valentina Sganga, che al momento si trova al 9%.

Gli exit-poll

In attesa delle proiezioni di voto, chiuse le urne, gli exit-poll aggiornati alle ore 12 per le elezioni amministrative di Torino davano come favorito Stefano Lo Russo, con una forchetta tra il 44 e il 48 percento. Paolo Damilano segue con una forchetta di preferenza tra il 36,5 e il 40,5 percento. Molto distanti la candidata Valentina Sganga, tra il 7 e il 9 percento, e Angelo D'Orsi tra l'1,5 e il 3,5 percento.