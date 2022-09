Elodie contro Meloni, non è sessismo se non colpisce una di sinistra

Le parole di Elodie su Giorgia Meloni continuano a far discutere. Il web è spaccato tra chi considera inopportune le parole della cantante e chi, invece, la appoggia. La notizia è che a questo giro di boa sono più quelli che non concordano con quanto detto da Elodie sulla leader di Fratelli d'Italia, che è stata definita, tra le altre cose, "violenta" e "poco donna". La politica di sinistra ha preferito tacere stavolta, cosa che non avrebbe fatto se a essere oggetto di un simile attacco fosse stata una qualunque delle sue esponenti. Purtroppo, nel nostro Paese le femministe sono sempre pronte a scendere in piazza e a protestare contro patriarcato e sessismo. Ma non quando c'è di mezzo Giorgia Meloni: contro di lei tutto è concesso.

Sono questi i paletti del politicamente corretto e del femminismo del Duemila? " Gli attacchi sessisti non sono tali quando a farli sono moralisti di sinistra ", dice Matteo su Twitter. Una considerazione purtroppo amara in questo momento storico, in cui quelli che si considerano democratici e urlano in favore dei diritti civili e del rispetto della diversità, poi cercano di mettere il bavaglio e insultano tutti quelli che la pensano diversamente da loro. È una strana idea di democrazia quella che si sta facendo avanti nel nostro Paese, che ha sempre più i contorni della dittatura del pensiero unico: chi non si allinea dev'essere punito. Come? Scatenando i personaggi come Elodie, che confondono la critica politica con la critica da bar.

"U na donna che dice a una donna che è poco donna. La famosa solidarietà femminile ", fa notare un altro utente, che per questo suo pensiero, non offensivo e lineare su un ragionamento che in tanti hanno fatto, è stato bersaglio di insulti beceri. " Quando dovete votare una fascista, voi ominidi tirate fuori la solidarietà femminile di cui di solito non ve ne frega un ca***. Elodie grandeeeeee vs Meloni ", ha replicato Manuela. Questo è il talebanismo che si sta alimentando, dove una donna di destra diventa automaticamente " fascista " e un uomo che sottolinea un ragionamento logico, che però va fuori dall'area del pensiero unico, viene definito " ominide ".