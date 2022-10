"Esperto di nulla", "Spara boiate". Scoppia la rivolta contro Di Battista

Sparare a zero sul suo ex Movimento 5 Stelle, raccontare la sua visione della crisi in Ucraina e litigare anche con le sedie. Reduce dal viaggio-reportage-inchiesta in Russia, Alessandro Di Battista è diventato ormai ospite fisso di Di Martedì, il talk show politico condotto da Giovanni Floris e in onda su La7. La sua presenza però non entusiasma il popolo della rete, a partire dai fedelissimi del programma.

Di Battista nel mirino della rete

Anche nell’ultima puntata di Di Martedì l’ex pasionario grillino ha dato il suo meglio. “Da mesi alcuni politici raccontano cazzate sulla crisi in Ucraina” , il suo j’accuse. Poi l’affondo contro la Meloni: "Tanti l'hanno votata pensando che sarebbe stata una politica di rottura, invece oggi per me è l'esempio del conformismo. Si mette in scia, sull'attenti, portando avanti una strategia fallimentare sull'Ucraina" . E così via, tra teorie singolari e risse con gli altri ospiti.

Ma l’esuberanza di Dibba non piace a tutti. Anzi, non piace a quasi tutti. Su Twitter sono comparsi decine di post contro l’ex parlamentare pentastellato. C’è chi ha acceso i riflettori sul suo curriculum piuttosto scarno e chi ha biasimato senza mezzi termini le sue presunte posizioni filo-russe. Ecco una carrellata di invettive: “Un Paese in cui Di Battista sentenzia in tv è in piena bancarotta intellettuale”, “Esperto del nulla, sputa facili sentenze che interessano solamente a quelli come lui”, “Perché dare ancora voce a un individuo così vanesio vuoto e rancoroso”.

Floris travolto dalle polemiche