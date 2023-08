Evasione e riciclaggio, blitz a casa di Bolsonaro jr

San Paolo Si stringe il cerchio intorno alla famiglia Bolsonaro dopo che ieri all'alba la polizia di Brasilia ha deflagrato l'operazione Nexum. Due i mandati di arresto e i cinque quelli di perquisizione e sequestro, uno dei quali nei confronti del 25enne Jair Renan Bolsonaro, figlio dell'ex presidente. Nella città di Balneário Camboriú, 150mila abitanti nello stato di Santa Catarina, dove risiede Jair Renan, la polizia gli ha sequestrato un cellulare, un disco rigido del computer e appunti privati. L'operazione Nexum è scattata dopo la segnalazione di reati tra cui appropriazione indebita, falsificazione di documenti, evasione fiscale e riciclaggio. Il target principale dell'operazione polizia era Maciel Carvalho, 41enne istruttore di tiro del figlio di Bolsonaro, uno dei due arrestati ieri. Carvalho ha una sfilza di precedenti penali per falsificazione di documenti, appropriazione indebita, organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, corruzione attiva, uso di documenti falsi e utilizzo di armi da fuoco. Carvalho è stato arrestato ieri ad Águas Claras, nella periferia di Brasilia. L'altro, Eduardo dos Santos che al momento è latitante, è accusato anche di omicidio.

Il gruppo target dell'operazione Nexum secondo la Polizia avrebbe agito attraverso società fantasma utilizzando la falsa identità di un fantomatico Antônio Amâncio Alves Mandarrari per aprire conti bancari e società fantasma. Dalle indagini è emersa l'esistenza di un'associazione per delinquere la cui strategia per ottenere indebiti vantaggi economici prevedeva l'inserimento di un soggetto terzo, un prestanome, per nascondere il vero proprietario delle società di comodo utilizzate da Carvalho e dai suoi complici. Tra cui anche Jair Renan, nato nel 1998 da una delle sue due ex mogli, Ana Cristina Siqueira Valle, e conosciuto ai più soprattutto come «04», essendo il quarto dei cinque figli dell'ex presidente del Brasile. «È sorpreso ma assolutamente tranquillo dopo quanto accaduto», ha fatto sapere ieri in un comunicato il suo avvocato Admar Gonzaga, aggiungendo che Jair Renan non è stato interrogato né è stato oggetto di altre misure cautelari. La difesa ha precisato in serata di non avere avuto ancora accesso agli atti dell'indagine né ad informazioni sui motivi del blitz della polizia.